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Атака на Полтавський ТЦК. Сухопутні війська повідомили деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Атака на Полтавський ТЦК. Сухопутні війська повідомили деталі
Момент влучання російського безпілотника в будівлю ТЦК
скріншот з відео

Внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені

Сьогодні, 3 липня, близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

«Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Полтава вранці 3 липня зазнала масованої атаки безпілотниками. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут інформував про оголошення повітряної тривоги о 8:04, а про відбій – рівно за годину, о 9:04. У проміжку між цими повідомленнями він написав про удар по обласному центру.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що у Полтаві зафіксовано влучання в будівлю обласного ТЦК. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

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Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Як відомо, у ніч на 3 липня російські терористи завдали удару по Одесі безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

До слова, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

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Теги: обстріл Полтава ТЦК

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