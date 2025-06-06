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Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео)
Пожежа після влучання у Тернополі
фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей

У ніс на 6 червня Тернопіль зазнав масованої комбінованої атаки – це були одночасно і «шахеди» і «Калібри». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Надала.

«Частину було збито силами ППО. На жаль, маємо попередньо 11 влучань «шахедів» і три влучання крилатих ракет. На щастя всі живі», – повідомив він.

Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео) фото 1
Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео) фото 2

Є дев'ять людей постраждалих, з них працівники ДСНС. Вісім осіб зараз знаходяться в медичних закладах.

Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео) фото 3
Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео) фото 4

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У Києві внаслідок атаки четверо загиблих.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

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Теги: окупанти війна Тернопіль ракета дрон

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