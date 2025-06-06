Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео)
Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей
У ніс на 6 червня Тернопіль зазнав масованої комбінованої атаки – це були одночасно і «шахеди» і «Калібри». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Надала.
«Частину було збито силами ППО. На жаль, маємо попередньо 11 влучань «шахедів» і три влучання крилатих ракет. На щастя всі живі», – повідомив він.
Луцьк 😢 pic.twitter.com/NX0k0URCTg— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2025
💥Момент прильоту по підприємству «Ватра» та заправці у Тернополі🔥 pic.twitter.com/fpvecy8hYR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2025
Є дев'ять людей постраждалих, з них працівники ДСНС. Вісім осіб зараз знаходяться в медичних закладах.
Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.
У Києві внаслідок атаки четверо загиблих.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.
Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.
Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.
На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.
У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.
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