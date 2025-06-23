Названо райони Києва, які найбільше потерпають від російських терористичних ударів

Найбільш руйнівним місяцем для столиці за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року

Лідерами серед київських районів за обстрілами стали Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Texty.org.ua.

Зазначається, що найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Тоді під Києвом точилися запеклі бої, у місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та реактивні системи залпового вогню. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди, РСЗВ «Град» і міни.

Другим за статистикою став травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли «Калібри», «Кинджали», «Іскандери» і все, що тоді виготовляв російський військово-промисловий комплекс. Загалом того травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва, іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати «Шахеди».

Після цього по кілька місяців у столиці було відносно спокійно. Проте вже з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. Росія стала запускати більше дронів.

Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства: завод «Артем» і Київський завод автоматики (обидва Шевченківський район), заводи «Антонов» (Святошинський район), «Меридіан» і «Більшовик» (Солом’янський район). Туди або поблизу постійно прилітає. Щоб у цьому переконатися, варто з’їздити і подивитися на територію навколо станції метро «Лук’янівська», яка дедалі більше нагадує зону бойових дій. Є квартири з будинків поруч, які було пошкоджено вже кілька разів.

«Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс із радянських часів там, як правило, є справжні й великі бомбосховища. Все це і намагаються зруйнувати», – йдеться в повідомленні.

Також свого часу російські ракети досить регулярно цілилися в «Жуляни», аеропорт у Солом’янському районі. Діставалося і енергооб’єктам.

«Шахедні» атаки

З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де, на їхню думку, можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають «шахеди», бо це дешева зброя.

Перші прильоти «шахедів» по Києву зафіксували ще в жовтні 2022 року. Тоді вони дістали прізвисько «газонокосарки» або «мопеди». Але з часом росіяни все більше вдосконалювали їх конструкцію.

Комбіновані удари

У червні на Києві росіяни випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Атака дронів-камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі, залітають вони хвилями з різних боків. А паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий: максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару.

Під час одного з останніх ударів по місту 17 червня загалом було пошкоджено близько 50 будівель.

Зазначається, що розраховані удари на максимальну кількість жертв, як це було під час останніх ударів, коли ракети обвалили цілі під’їзди житлових будинків. Фактично йдеться про терористичні акти, які росіяни намагаються замаскувати під нібито невдалі удари по промислових підприємствах міста.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Вже відомо про дев’ять жертв. Девʼята жертва російського удару – дитина 11 років, дівчинка. Раніше з-під завалів витягли й тіло матері.