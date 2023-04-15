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Удар по Слов’янську: до рятувальної операції долучилися альпіністи (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Слов’янську: до рятувальної операції долучилися альпіністи (фото, відео)
У Слов'янську рятувальні роботи продовжуються
фото: Вадим Лях/Facebook

Під завалами будинку залишаються п'ятеро людей

Станом на ранок суботи, 15 квітня, дев’ять осіб загинули та 21 зазнала поранення внаслідок ворожого удару по житловому багатоповерховому будинку у Слов’янську Донецької області. Про ситуацію повідомив мер міста Вадим Лях.

Раніше стало відомо, що за ніч кількість загиблих збільшилася – з-під завалів рятувальники дістали тіло жінки.

«Рятувальні роботи продовжуються. До них залучено спецзагони альпіністів ДСНС», – повідомив Лях.

Під завалами будинку у пров. Парковому залишаються п'ятеро людей. Їхні особи встановлені.

Крім того, немає відомостей про мешканців ще трьох квартир.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих і 21 пораненого. Серед жертв – дворічна дитина.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Теги: росія обстріл окупанти війна Донеччина Слов’янськ

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