Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв зросла до дев’яти

Тривають пошуки ще чотирьох людей, які можуть перебувати під завалами

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську Донецької області тіло загиблої жінки. Так, кількість жертв ворожої ракетної атаки збільшилася до дев'яти осіб. Про це заявила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Вероніка Бахал, повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що станом на 23:50 у Слов'янську рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки, тривають пошуки ще чотирьох людей.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих і 21 пораненого. Серед жертв – дворічна дитина.

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Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

До слова, завершилася 415-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.