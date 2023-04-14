Ракетний удар по Слов’янську: вже відомо про вісьмох загиблих

Росіяни атакували місто ракетами С-300

Внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Слов'янська загинули вісім мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що загалом у Слов'янську зафіксували сім місць влучання. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

«Хлопчика буквально на очах у мене дістали, був ще живий, у кареті швидкої допомоги, на жаль, помер. Дівчинку 14 років вдалося врятувати. Станом на зараз 21 особа отримала поранення та вісім людей загинули», – розповів Кириленко.

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Продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають з-під завалів. Експерти встановлюють збитки, які завдали військові країни-агресора. При цьому вже розгортають штаб та місця, де люди зможуть ночувати та отримати все необхідне.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Вже відомо про шістьох загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

До слова, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.