Ракетна атака на Слов’янськ: під завалами можуть перебувати ще п'ятеро осіб

П’ятеро людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку

Сьогодні вдень, 14 квітня, російські загарбники вдарили по місту Слов'янську Донецької області. Серед жертв ракетної атаки – дворічна дитина. Станом на 21:00 під завалами все ще можуть перебувати люди. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

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За його словами, окупанти випустили по місту щонайменше сім ракет, шість із яких влучили по житловому сектору, ще одна – на територію ландшафтного парку. За попередньою інформацією, йдеться про С-300.

«Серед загиблих – дворічна дитина, яку, на жаль, не змогли врятувати після того, як витягнули з-під завалів. Ще п’ятеро людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку», – повідомив очільник Донецької ОВА.

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Кириленко додав, що внаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

«Уся наведена інформація є попередньою. Точні наслідки удару будуть відомі пізніше – про перебіг рятувальних робіт повідомлятиму додатково», – уточнив він.

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Ракетний удар по Слов'янську забрав життя щонайменше вісьмох осіб фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Уже відомо про вісьмох загиблих і 21 пораненого.

До слова, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення.