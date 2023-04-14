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Ракетна атака на Слов’янськ: під завалами можуть перебувати ще п'ятеро осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Слов’янськ: під завалами можуть перебувати ще п'ятеро осіб
Ракетний удар по Слов'янську забрав життя щонайменше вісьмох осіб
фото: Донецька ОВА

П’ятеро людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку

Сьогодні вдень, 14 квітня, російські загарбники вдарили по місту Слов'янську Донецької області. Серед жертв ракетної атаки – дворічна дитина. Станом на 21:00 під завалами все ще можуть перебувати люди. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, окупанти випустили по місту щонайменше сім ракет, шість із яких влучили по житловому сектору, ще одна – на територію ландшафтного парку. За попередньою інформацією, йдеться про С-300.

«Серед загиблих – дворічна дитина, яку, на жаль, не змогли врятувати після того, як витягнули з-під завалів. Ще п’ятеро людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку», – повідомив очільник Донецької ОВА.

Кириленко додав, що внаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

«Уся наведена інформація є попередньою. Точні наслідки удару будуть відомі пізніше – про перебіг рятувальних робіт повідомлятиму додатково», – уточнив він.

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Ракетний удар по Слов'янську забрав життя щонайменше вісьмох осіб
фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Уже відомо про вісьмох загиблих і 21 пораненого. 

До слова, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення. 

Теги: дитина Слов’янськ обстріл окупанти

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