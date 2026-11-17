У Запоріжжі внаслідок ранкових масованих атак кількість постраждалих зросла до 42 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Кількість поранених зросла до 42 людей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Напередодні очільник ОВА зазначав, що унаслідок ударів загинуло двоє людей. «На жаль, загинув чоловік. Стало відомо про ще одну загиблу жінку», – уточнив він.

До слова, у ніч на 17 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Вперше росіяни влучили у торговельний кіоск виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна. Внаслідок атаки 57-річна жінка дістала вибухову травму. Її госпіталізували.

Вдруге ворог атакував Космічний район Запоріжжя. FPV-дрон влучив в автомобіль, який вибухнув. У салоні перебував водій. Чоловік загинув.