Російський дрон влучив в «Епіцентр» у Ковелі на Волині (відео)

У Ковелі після вибухів над містом здійнявся дим

Після вибухів у місті над Ковелем здійнявся дим, місцеві джерела повідомляють про влучання

У понеділок, 19 жовтня, російські безпілотники атакували Волинську область. У Ковелі після вибухів над містом здійнявся дим. За попередніми повідомленнями в місцевих джерелах, один із дронів міг влучити в торговельний центр «Епіцентр». Відео поширюють у мережі, пише «Главком».

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Про вибухи та ймовірне влучання в Ковелі повідомляли місцеві медіа з посиланням на моніторингові канали. За їхніми даними, безпілотник рухався в напрямку міста, після чого пролунали вибухи та з’явилося задимлення.

Варто нагадати, що уранці 18 жовтня російські безпілотники атакували промислове підприємство в селищі Маневичі Волинської області. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, а густий дим почав поширюватися в напрямку населеного пункту.