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Переселенець з Донеччини урятував п'ятьох коней після російського удару (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Переселенець з Донеччини урятував п'ятьох коней після російського удару (фото)
Іван Шебанов позує з одним зі своїх коней
фото: Суспільне Черкаси

Іван Шебанов виїхав з Покровської громади разом із пʼятьма кіньми, яких він врятував після російської атаки. Окупанти обстріляли його стайню. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Черкаси.

Так, переселенець Іван Шебанов пів року тому виїхав до Черкас. У рідній громаді він мав власну стайню, тож тривалий час відмовлявся покидати дім попри небезпеку. Щоб захистити своїх коней, господарю доводилося брати до рук рушницю. «Збив одну і потім ще в селі. І потім почали на мене полювати. Хлопці зі «Скали» кажуть: «Там все бачать». Побачили, будуть. Я так не боявся. Я боявся, бо хочу зберегти свою еліту», – розповів переселенець.

Однак росіяни все ж поцілили у стайню Івана Шебанова. Господарю вдалося врятувати лише пʼятьох коней. Згодом він виїхав подалі від російських атак.

Врятовані коні Івана Шебанова
Врятовані коні Івана Шебанова
фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах чоловік вже працює над новою стайнею для своїх коней. Із цим йому допомагають волонтери та небайдужі люди. Зокрема, люди приносять їжу для коней. «Коли годувати нічим було, я свої гроші віддавав. Коли отримав допомогу 19 тисяч, 10 тисяч віддав, щоб сіно було. Свої гроші віддав. Ось цю малишку, мені нічим було кормити. Зараз купили чотири тони вівса. Це хлопці сіно ще не забрали», – розказав переселенець.

Врятовані коні Івана Шебанова
Врятовані коні Івана Шебанова
фото: Суспільне Черкаси

Крім стайні переселенець планує побудувати манеж для тренувань. «Ще хочу манеж, аби був. Маленький манеж для перепон, треба більше манеж і обгородити його, щоб було як підвести коня на перепони», – поділився господар.

Іван Шебанов називає своїх коней «елітою», адже вони є чемпіонами всеукраїнських кінних змагань. Одного зі своїх чемпіонів чоловік втратив під час російської атаки. «У мене ось чемпіон був. Я ніколи в житті батогом не вдарив на змаганнях. Мої суперники батогом вибивали, а я отак і пішов. Я його поховав. Хотіли оградку поставити, так не змогли», – поділився він.

Також повідомлялося, фермер Микола Касаткін займається розведенням коней особливої породи, яка була виведена у XVIII столітті. Чоловік присвятив понад 30 років свого життя та нині має власну кінну ферму. Микола Касаткін з дитинства мріяв займатися кінним спортом, однак побудувати кар'єру не вдалося. З 1977 року чоловік тримає власну кінну ферму у Роменському районі Сумщини. 

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Теги: тварини війна переселенці Черкаси

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