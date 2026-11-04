На Тернопільщині пошкоджено енергооб'єкт через російську атаку

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки

Сьогодні, 4 листопада, російська терористична армія атакувала Тернопільщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Тернопільської ОВа Тараса Пастуха.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки маємо влучання БпЛА в Тернопільському районі.Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська терористична армія завдала понад 20 ударів по енергосистемі за минулу добу. Україна пережила одну з наймасштабніших атак.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів. Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними.

Як повідомлялося, через ворожий удар по енергетичній інфраструктурі в Житомирській громаді можуть запрацювати пункти незламності.