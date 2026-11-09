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Росія вперше зібрала 47 стратегічних бомбардувальників на одній авіабазі: що задумав Кремль

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія вперше зібрала 47 стратегічних бомбардувальників на одній авіабазі: що задумав Кремль
Ці повітряні судна російська армія використовує для масованих ракетних атак по Україні
фото: росЗМІ

Окупанти перекинули на Далекий схід майже весь парк Ту-160 і Ту-95МС

Росія, ймовірно, вперше від початку повномасштабної війни зосередила майже всі свої стратегічні бомбардувальники на одній авіабазі. Йдеться про летовище «Українка» на Далекому Сході, де, за наявними даними, перебувають 10 літаків Ту-160 і 37 Ту-95МС. Ці повітряні судна російська армія використовує для масованих ракетних атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

За даними ресурсу AviVector, від початку листопада росіяни перекинули на авіабазу «Українка» ще вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та один Ту-160. За наявними даними, імовірно, літаки розміщені просто неба.

Аналітики звертають увагу, що така концентрація стратегічної авіації на одному аеродромі, ймовірно, відбулася вперше за час повномасштабної війни.

Недобудовані ангари для російських бомбардувальників
Недобудовані ангари для російських бомбардувальників
фото: AviVector

Зазначається, що російському командуванню виявилося простіше перемістити літаки на Далекий Схід, ніж забезпечити їх захищеними ангарами на авіабазі «Енгельс». Саме там країна-агресор традиційно базує частину стратегічної авіації, яку використовує для ударів по Україні.

У квітні 2025 року стало відомо про плани РФ збудувати на аеродромі «Енгельс» до 20 укриттів-ангарів для Ту-95МС і Ту-160. Однак супутникові знімки за жовтень 2026 року свідчать, що будівництво не просунулося далі зведення каркасів майбутніх споруд.

Зважаючи на це, російське командування ввжає, що простіше переганяти літаки на відстань до 5400 км замість будівництва захисних ангарів. Вірогідно, Кремль допускає, що українські дрони не зможуть вразити їхню авіацію на такій відстані. 

Варто нагадати, що у місті Кіриші Ленінградської області Росії повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод «КІНЕФ» (Киришинефтеоргсинтез). Місцеві жителі публікують відео пожежі на території підприємства.

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Теги: росія війна літак стратегічні бомбардувальники

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