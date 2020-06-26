У російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових, — розвідка



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У командно-штабних навчаннях збройних сил Росії «Кавказ-2020» цього року візьме участь щонайменше 100-120 тис. осіб, 3 тис. бойових машин, з них не менше 500 танків. Про це на брифінгу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про цілеспрямовані заходи Росії з нарощування бойового потенціалу поблизу кордонів нашої держави. Створення нових з’єднань і частин, мілітаризація окупованого Кримського півострова посилюють воєнну загрозу національні безпеці України. Кожного року готовність російських військ до бойового застосування перевіряється під час стратегічних командно-штабних навчань ЗС РФ», — сказав Скібіцький.

«Навчання буде використано російським керівництвом для демонстрації Україні та державам Європи воєнної могутності Росії. Навчання слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. В цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору. Основна мета полягатиме у залякуванні та нав’язуванні на всіх рівнях думки про незворотність виконання російських вимог стосовно окупованих територій та здатність Кремля відстоювати свої інтереси з використанням сили. У зв’язку з цим між Головним управління розвідки, Генеральним штабом Збройних сил України, командуванням Об’єднаних сил налагоджена чітка взаємодія з обміну інформацією. За результатами навчання збройних сил Росії «Кавказ-2020» буде підготовлений відповідний аналіз та пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації», - підкреслив Скібіцький.

За його словами, у цьому році під час навчання ЗС РФ «Кавказ-2020» буде відпрацьовано увесь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення. Офіційною темою навчання визначено застосування угруповування військ коаліції держав в інтересах забезпечення воєнної безпеки на південно-західному стратегічному напрямку. До проведення навчання залучатимуть різні військові формування Росії. Також до участі у навчаннях запрошено контингенти збройних сил сімнадцяти країн партнерів.

«Розрахунково очікується задіяння щонайменше 100-120 тис. осіб, 3 тис. бойових броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів», — додав Скібіцький.