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    У світі

    Латвія заборонила трансляцію телеканалу Russia Today

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    <p>У Латвії заборонили російський пропагандистський канал Russia Today</p> - Латвія заборонила трансляцію телеканалу Russia Today

    У Латвії заборонили російський пропагандистський канал Russia Today

    Russia Today – найвпливовіший канал російської пропаганди на Заході

    Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (НСЕСМІ) вирішила заборонити на території країни трансляцію семи програм телеканалу RT, який раніше був відомий як Russia Today, і закликала інші країни ЄС вчинити аналогічно. Про це повідомляє Delfi.lv.

    В  Нацраді Латвії повідомили, що канали RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary і RT TV заборонені, оскільки перебувають під фактичним контролем й управлінням Дмитра Кисельова, щодо якого вжито санкції Ради ЄС. Згідно з доповіддю спецслужб Латвії,  це найвпливовіші канали, через які Росія веде свою пропаганду в країнах Заходу.

    «Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закликаємо регуляторів всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі», - зазначив голова Нацради Латвії Івар Аболіньш.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка на своєму весіллі танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним, буде писати колонки для російської державної телевізійної компанії Russia Today (RT)

    Росія ЗМІ санкції пропаганда Латвія
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