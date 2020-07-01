Латвія заборонила трансляцію телеканалу Russia Today



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У Латвії заборонили російський пропагандистський канал Russia Today

Russia Today – найвпливовіший канал російської пропаганди на Заході

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (НСЕСМІ) вирішила заборонити на території країни трансляцію семи програм телеканалу RT, який раніше був відомий як Russia Today, і закликала інші країни ЄС вчинити аналогічно. Про це повідомляє Delfi.lv.

В Нацраді Латвії повідомили, що канали RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary і RT TV заборонені, оскільки перебувають під фактичним контролем й управлінням Дмитра Кисельова, щодо якого вжито санкції Ради ЄС. Згідно з доповіддю спецслужб Латвії, це найвпливовіші канали, через які Росія веде свою пропаганду в країнах Заходу.

«Отримані нами докази дуже серйозні, і ми закликаємо регуляторів всіх держав ЄС наслідувати наш приклад і заборонити RT на своїй території. Для таких програм немає місця ні в Латвії, ні в Євросоюзі», - зазначив голова Нацради Латвії Івар Аболіньш.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка на своєму весіллі танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним, буде писати колонки для російської державної телевізійної компанії Russia Today (RT)