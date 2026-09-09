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Глава ЦРУ може отримати провідну роль у переговорах з Росією – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Глава ЦРУ може отримати провідну роль у переговорах з Росією – FT
Реткліфф уже посилив свою участь у дипломатичному процесі
фото: Reuters

Адміністрація Трампа розглядає зміни у складі американської переговорної команди після відсутності прогресу

Директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати провідну роль у дипломатичних зусиллях США щодо завершення війни Росії проти України. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє «Главком».

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість оновлення складу переговорної команди. Зокрема, може бути скорочена участь спеціального представника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які нині беруть активну участь у контактах із Москвою та Києвом.

Реткліфф уже посилив свою участь у дипломатичному процесі. Нещодавно глава ЦРУ здійснив неочікуваний візит до Москви, де зустрічався з представниками російських спецслужб. За даними FT, запланована зустріч Реткліффа з Володимиром Путіним зрештою не відбулася.

Можливі зміни у переговорній команді пов'язують із відсутністю суттєвого прогресу у спробах Вашингтона досягти мирної угоди. Попередній дипломатичний процес фактично зайшов у глухий кут наприкінці лютого, після чого переговори були призупинені.

Останніми днями США відновили дипломатичні контакти. Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

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Теги: ЦРУ США Дональд Трамп переговори війна Стів Віткофф Джаред Кушнер

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