Карпати можуть стати постачальником енергії для Європи – Зеленський

Близько половини інвестиційного портфеля регіону припадає на енергетику

Зеленський наголосив, що розвиток енергетики може змінити роль Карпатського регіону в Європі

Карпатський макрорегіон може перетворитися з транзитної території на одного з постачальників енергії для Європейського Союзу. Йдеться про розвиток відновлюваної енергетики, накопичення електроенергії та нових інтерконекторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час міжнародного економічного форуму «Карпатська інтеграційна ініціатива».

За словами глави держави, вперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. До підписання підготовлено понад 50 угод загальною вартістю більш як €1 млрд. «І це лише початок», – зазначив Зеленський.

Близько половини інвестиційного портфеля припадає на енергетику. Серед пріоритетних напрямів президент назвав сонячну та вітрову генерацію, системи накопичення енергії, нові інтерконектори та використання великих підземних газосховищ.

Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 ГВт. Зеленський наголосив, що розвиток енергетики може змінити роль Карпатського регіону в Європі.

«Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном. І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії», – заявив президент.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту «Карпатської вісімки» планується укласти інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд.