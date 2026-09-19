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Україна може отримати від США нове озброєння для ППО на $2,68 млрд

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна може отримати від США нове озброєння для ППО на $2,68 млрд
Держдеп США погодив потенційну угоду з Україною на $2,68 млрд
фото: AP

До пакета мають увійти ракети, радіолокаційні системи та обладнання для модернізації пускових установок

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для розвитку й модернізації систем протиповітряної оборони загальною вартістю $2,68 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

У разі укладення угоди закупівлю фінансуватимуть коштом внесків європейських партнерів та американської програми «Іноземне військове фінансування» (FMF), фінансування якої було затверджене попередньою адміністрацією США. Кошти FMF, залучені до цієї угоди, також зарахують у співвідношенні 1:1 як капітальний внесок США до «Фонду інвестицій у відновлення України».

Україна подала заявку на придбання ракет-клонів С-300, ракет ГАМ-67, систем протиповітряної оборони збільшеної дальності з лазерним наведенням, транспортно-пускових установок Improvised Transporter Erector Launcher 1.5 та комплектів для модернізації мобільних пускових установок. До пакета також мають увійти радіолокаційні системи RPS-202, програмне забезпечення, транспортна підтримка та інші товари й послуги.

Держдепартамент зазначив, що Україна зможе інтегрувати нове обладнання та послуги у свої Збройні сили. У відомстві також заявили, що потенційна угода не змінить основного військового балансу в регіоні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії. Документ дозволяє запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції.

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Теги: США Україна Держдепартамент США озброєння системи ППО

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