Золкін розповів, чому пішов у ЗСУ

Золкін пояснив, що ще у 2024 році почав замислюватися про військову службу

Блогер каже, що наприкінці 2025 року вже не міг уникати питання про власну службу

Український блогер і військовослужбовець Володимир Золкін розповів, чому вирішив мобілізуватися до Збройних сил України. За його словами, наприкінці 2025 року він зрозумів, що більше не може залишатися осторонь. Про це він розповів в інтерв’ю Раміні Есхакзай, повідомляє «Главком».

«Я мобілізувався, тому що мають мобілізуватися всі. Варто уточнити, мабуть, що під «всі» мається на увазі чоловіки призовного віку, придатні до військової служби, які при цьому не задіяні в критично важливих підприємствах для держави», – сказав Золкін.

Він пояснив, що ще у 2024 році почав замислюватися про військову службу, однак остаточно вирішив мобілізуватися наступного року. «Та я інакше, в принципі, вже не міг наприкінці 25-го року. Ще насправді і в 24-му вже закрались такі думки», – розповів блогер.

За словами Золкіна, у 2025 році він дедалі частіше говорив про мобілізацію та ухилення від служби. Після цього сам почав отримувати запитання, чому він досі не мобілізований.

«Я можу сказати, що це здебільшого вкиди російської ІПСОшки, але вони прекрасно там лягають на цю благодатну почву, проростають, люди про це говорять, говорять, говорять. І я також спробував це проговорити, і виявилось, що до мене є одне єдине запитання: «А чому ти не мобілізований?». І воно абсолютно логічне», – сказав він.

До мобілізації Золкін займався проєктами, пов’язаними з російськими військовополоненими. Він зазначив, що наприкінці 2025 року припинив цей проєкт і почав готуватися до служби.

Після мобілізації блогер протягом п’яти місяців нічого не публікував через базову загальновійськову підготовку та оформлення документів. Він також розповів, що не вважав за необхідне одразу публічно повідомляти про своє рішення.

«Якщо я вирішив мобілізуватися, це зовсім не означає, що я маю бігати і всім кричати: «Я вирішив мобілізуватися». Це не означає, що я одразу маю опублікувати фоточку з автоматом», – сказав Золкін. За його словами, згодом він уже оприлюднив фотографію під час облаштування позиції.

Золкін після мобілізації фото: Володимир Золкін

«Коли я взяв лопату для того, щоб копати бліндажик, тому що чим більше копаєш, тим більше шансів вижити, тоді я сфотографувався зі спокійною душею», – додав військовослужбовець.

Варто нагадати, що раніше Золкін назвав загальну рису українських колаборантів. За словами Золкіна, велика помилка думати, що колаборантами стають через фінансову вигоду.