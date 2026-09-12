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Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Борщ є популярною стравою серед українців
фото: depositphotos.com

Як варити борщ та чим відрізняються рецепти в залежності від регіону

12 вересня 2026 року відзначається День українського борщу, який є однією із найпопулярніших українських страв. 1 липня 2022 року його було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. «Главком» підготував найпопулярніші рецепти борщів з різних куточків України.

Рецепти:

Чернігівський борщ – рецепт

Інгредієнти:

  • Квасоля – 100 г;
  • Свинина – 500 г;
  • Картопля – 4-5 шт.;
  • Кабачок – 1 шт.;
  • Буряк – 2-3 шт.;
  • Капуста білокачанна;
  • Томати – 2 шт.;
  • Морква, цибуля та корінь петрушки – по 1 шт.;
  • Сметана – 1/2 ст.;
  • Кислі яблука – 2 шт.;
  • Масло солодковершкове – 100 г;
  • Сіль та спеції – на смак.

Рецепт приготування

Для початку потрібно зварити бульйон із м’яса. Опісля дістаньте готове м'ясо, а бульйон процідіть (в процесі варіння піну знімати шумівкою). Буряк поріжте соломкою та протушкуйте разом з помідорами. Якщо помідорів немає, то їх можна замінити декількома ложками томатної пасти. Потім у вершковому маслі обсмажте моркву, цибулю, петрушку. Кабачки поріжте кубиками та обсмажте. Квасолю підготуйте заздалегідь, адже вариться вона довго.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 1

Коли бульйон закипить, в каструлю додайте картоплю соломкою і капусту. Варити потрібно хвилин 15-20. Потім додайте кабачки, квасолю і засмажку. Коли борщ буде майже готовим, то додайте свіжі помідори та кислі яблука часточками, приправте його перцем, сіллю, лавровим листом.

Борщ волинський – рецепт

Інгредієнти:

  • Буряк – 2 шт.;
  • Білокачанна капуста – 300-400 г;
  • Картопля – приблизно 4-6 шт.;
  • Паста томатна – 110 г;
  • Запашні сушені гриби – 5 шт.;
  • Чорнослив в’ялений – 200 г;
  • Морква, ріпчаста цибуля, корінь петрушки – по 1 шт.;
  • Пшеничне борошно – 15 г;
  • Сіль, цукор, перець, спеції та зелень – на смак.

Рецепт приготування

Спочатку промийте та зваріть гриби. Потім почистьте буряк та наріжте його соломкою. Частину буряка протушкуйте в томатній пасті (ложку) з малою кількістю бульйону (приблизно з ополоник) і жиром на вибір. Потім дрібно поріжте цибулю і петрушку, потушкуйте в томаті, що залишився, додавши борошно. У бульйон, що закипів, додайте капусту, попередньо нашатковану, після закипання додайте нарізану картоплю. Залиште борщ поваритися хвилин 10-15.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 2

Поки борщ готується, зваріть чорнослив разом з цукром. Через 15 хвилин після початку варіння картоплі потрібно додати гриби, засмажку і чорнослив з тією масою, де він варився. Сіль і перець додавайте на свій смак. Готуйте борщ ще не більше 10 хвилин.

Кримський борщ – рецепт

Інгредієнти:

  • баранина на кістці;
  • ріпчаста цибуля – 2 шт.;
  • помідор – 1 свіжий або 5−6 в’ялених;
  • червоний перець – 1 шт.;
  • качан кукурудзи
  • айва – 1 шт.;
  • буряк – 1 шт.;
  • білокачанна капуста – 500 г;
  • картопля – 5 шт.;
  • перепелині яйця – 4 шт.;
  • сіль і перець на смак.

Рецепт приготування

Спочатку потрібно варити м’ясо на повільному вогні. Потім до нього додати цілими перець, качан кукурудзи, айву. Також додати сіль і цукор. Коли все звариться, дістати з каструлі.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 3
фото: ото: KamranAydinov/Freepik

Моркву, цибулю, буряк нарізати й посмажити з сіллю та цукром. Тушковані овочі, картоплю та нашинковану капусту відправляємо в каструлю з бульйоном. Варимо борщ до готовності на повільному вогні

Полтавський борщ – рецепт

Інгредієнти:

  • М'ясо птиці (на вибір курка, качка чи гуска) – 600 г;
  • Сало – 50 г;
  • Картопля – 3 шт.;
  • Білокачанна капуста;
  • Морква, ріпчаста цибуля, буряк та корінь петрушки – по 1 шт.;
  • Гречане борошно – 1 ст.;
  • Сметана 20% – 1/2 ст.;
  • Вода – 3 л;
  • Пюре з томатів – 2 ст. ложки;
  • Паста томатна;
  • Масло вершкове – 50 г;
  • Часник – 1 головка;
  • Столовий оцет 3% – 1 ст. ложка;
  • Куряче яйце – 1 шт.;
  • Сіль, трави, спеції та прянощі – на свій смак.

Рецепт приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон з курятини. Після приготування м'ясо треба витягнути та звільнити від кісток. Засмажку готувати за класичним рецептом. Буряк виварити до білого кольору. Робити це треба, не прикриваючи кришкою, в іншому випадку у борщу з'явиться сильний буряковий запах.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 4

Згодом зробіть тісто для галушок. Для цього потрібна склянка окропу, в якому розведено столову ложку гречаного борошна. Додайте яйце, а також всю іншу муку. Тісто замішайте до консистенції густої сметани. Потім тісто набирайте чайною ложкою, опускайте в окріп, попередньо підсолений. Варяться галушки доки не почнуть спливати. За 10-15 хвилин до повної готовності приправте борщ галушками, а перед подачею в тарілку додайте м'ясо птиці та присипте зеленню.

Львівський борщ – рецепт

Інгредієнти:

  • Кістки мозкові – 1 кг;
  • Сосиски – 3 шт.;
  • Сало свинини – 50 г;
  • Картопля – 5 шт.;
  • Морква – 1 шт.;
  • Буряк та ріпчаста цибуля – по 2 шт.;
  • Оцет столовий 3% - 2 ст. ложки;
  • Паста томатна – 2 ст. ложки;
  • Цукор – 2 ч. ложка;
  • Сіль, спеції, прянощі та зелень – на смак.

Рецепт приготування

З мозкових кісток спочатку потрібно зварити бульйон. Згодом окремо відваріть буряк, до напівготовності, вийміть і очистьте. Наріжте його соломкою, протушкуйте на салі з додаванням пасти томатної і оцту, приблизно хвилин 20-30. Сало можна замінити вершковим маслом. Якщо засмажка буде надмірно густа, можна злегка розбавити її бульйоном.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 5

Потім натріть моркву, дрібно пошинкуйте петрушку, цибулю наріжте дрібно. Засмажте все це до повної готовності. Додайте в бульйон порізану картоплю, буряк, засмажку, прянощі і цукор на ваш смак. Окремо підсмажте сосиски, які нарізані кружальцями. Додайте їх в готовий борщ.

Борщ київський – рецепт

Інгредієнти:

  • Капуста білокачанна – невеличка головка;
  • Баранина та яловичина – по 150 г;
  • Шпик – 50 г;
  • Мочені яблука – 2 шт.;
  • Квасоля;
  • Картопля – 5 шт.;
  • Буряк та морква – по 1 шт.;
  • Ріпчаста цибуля – 2 шт.;
  • Свіжі томати – 5 шт.;
  • Квас буряковий – 2,5 ст.;
  • Петрушка та селера;
  • Пряжене вершкове масло – 2 ст. ложки;
  • Сіль, лавровий лист, перець (гострий або духмяний), зелень – на смак.

Рецепт приготування

Спочатку залийте буряковим квасом яловичину і зваріть її. Наріжте помідори, продавіть їх через сито, протріть з топленим маслом. Потім варто протушкувати буряк, порізаний дрібною соломкою, з бараниною, яка теж дрібно нарізана. Смажте цибулю, селеру, петрушку – нарізані також соломкою.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 6

Коли бульйон закипів, додайте в нього картоплю кубиками і капусту соломкою. Дайте поваритися 10 хвилин. Потім додайте пасеровані корінці, баранину з буряком, протерті з маслом помідори. До них же – мочені яблука, порізані часточками, попередньо зварену квасолю.

Спосіб приготування квасу бурякового: буряк наріжте шматками, покладіть в кип'ячену холодну воду, посудину поставте в будь-яке тепле місце. Переставте через кілька годин у місце прохолодне – хвилин на 10-15. У міру використання рідини можна доливати в квас ще кілька разів кип'ячену воду. На два л води приблизно йде один кг буряка.

Галицький борщ – рецепт

Інгредієнти:

  • Вода близько – 2 л;
  • Картопля – 400 г;
  • Капуста білокачанна – 300 г;
  • Цибуля ріпчаста, морква, буряк та корінь петрушки – по 1 шт.;
  • Буряковий квас – 500 мл;
  • Томатне пюре чи паста – 3 ст. ложки;
  • Борошно пшеничне - 1 ч. ложка;
  • Вершкове масло - 2 ст. ложки;
  • Рослинна олія;
  • Сіль, улюблені спеції та трави – на смак.

Рецепт приготування

Спочатку наріжте кубиками картоплю, буряк і капусту – соломкою. Потім посмажте буряк з невеликою кількістю томатної пасти (дві столових ложки), додайте буряковий квас. Соломкою нашаткуйте петрушку і моркву, кубиками підготуйте цибулю. Все це пасеруйте в маслі, борошно – у вершковому.

Додайте в киплячу воду капусту, при повторному кипінні – картоплю, залиште поваритися хвилин 20. Після чого додайте все, що приготували попередньо – буряк (тушкований), засмажку, борошно пастеризоване і додайте спеції. Прокип'ячений буряковий квас вливаєте за 10-15 хвилин до повної готовності страви.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 7

Спосіб приготування квасу бурякового: буряк наріжте шматками, покладіть в кип'ячену холодну воду, посудину поставте в будь-яке тепле місце. Переставте через кілька годин у місце прохолодне – хвилин на 10-15. У міру використання рідини можна доливати в квас ще кілька разів кип'ячену воду. На два л води приблизно йде один кг буряка.

Борщ одеський – рецепт

Інгредієнти:

  • Риба бички свіжі
  • Капуста білокачанна;
  • Картопля – 3-4 шт.;
  • Буряк – 2 шт.;
  • Квасоля – 1 ст.;
  • Морква, ріпчаста цибуля, корінь петрушки – по 1 шт.;
  • Борошно пшеничне для обсмажування бичків;
  • Олія соняшникова;
  • Чорний перець горошком – 5-6 шт.;
  • Сіль, прянощі, спеції, цукор – на свій смак.

Рецепт приготування

Спочатку приготуйте пісний класичний борщ. Квасолю заздалегідь замочіть в холодній воді, так вона звариться швидше. Потім почистьте бички: випатрати, очистити від луски (у дрібної рибки луску чистити не обов'язково).

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 8

Якщо риба велика – розріжте кожну навпіл та смажте на пательні до готовності, додайте в борщ хвилин за 10-15 до закінчення приготування борщу. Страві потрібно приблизно 1,5 години настоятися після приготування.

Борщ донецький – рецепт

Інгредієнти:

  • Суповий набір (свинина або яловичина) – близько 1 кг;
  • Капуста білокачанна – 1 шт.;
  • Картопля – 5-6 шт.;
  • Квасоля – 1 ст. ложка;
  • Буряк – 1 шт.;
  • Морква та цибуля – 1-2 шт.;
  • Часник – 4 зубчики;
  • Кільки (бички) в томаті або консервована риба у власному соку з додаванням олії та приблизно 100 г пасти томатної;
  • Зелена цибуля;
  • Перець чорний горошком – 5-7 шт.;
  • Сіль, перець, зелень та спеції – на смак.

Рецепт приготування

Якщо ж борщ хочеться наваристий, то вам потрібно використовувати м'ясо та рибу. У готовий бульйон додайте попередньо вимочену квасолю, нарізану великими шматками картоплю. По готовності картоплі – хвилин через 15-20 - додайте в борщ шатковану капусту. Натерті моркву і буряк, кубиками порізану цибулю зажарте, на соняшниковій олії. Борщ варіть, поки не будуть готові квасоля і капуста. Після чого додайте рибні консерви і ще хвилин п`ять варіть. Борщ вимикаєте, додаєте в нього зелень і спеції за власніми вподобаннями і залишаєте на півгодини-годину, настоятися.

Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни фото 9

Наріжте дрібною соломкою овочі (можете натерти їх на крупній тертці), капусту нашаткуйте і варіть все разом. Коли інгредієнти приготуються, в бульйон додайте консерви та приправте спеціями. Також можна використовувати консервовану в олії (або у власному соку) рибу, але до неї буде необхідно зробити засмажку – з овочів разом з пастою томатною, доданої під кінець приготування.

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Теги: їжа Україна рецепт борщ кулінарія

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