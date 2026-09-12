Український борщ: найпопулярніші рецепти з різних регіонів країни

Як варити борщ та чим відрізняються рецепти в залежності від регіону

12 вересня 2026 року відзначається День українського борщу, який є однією із найпопулярніших українських страв. 1 липня 2022 року його було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. «Главком» підготував найпопулярніші рецепти борщів з різних куточків України.

Рецепти:

Чернігівський борщ – рецепт

Інгредієнти:

Квасоля – 100 г;

Свинина – 500 г;

Картопля – 4-5 шт.;

Кабачок – 1 шт.;

Буряк – 2-3 шт.;

Капуста білокачанна;

Томати – 2 шт.;

Морква, цибуля та корінь петрушки – по 1 шт.;

Сметана – 1/2 ст.;

Кислі яблука – 2 шт.;

Масло солодковершкове – 100 г;

Сіль та спеції – на смак.

Рецепт приготування

Для початку потрібно зварити бульйон із м’яса. Опісля дістаньте готове м'ясо, а бульйон процідіть (в процесі варіння піну знімати шумівкою). Буряк поріжте соломкою та протушкуйте разом з помідорами. Якщо помідорів немає, то їх можна замінити декількома ложками томатної пасти. Потім у вершковому маслі обсмажте моркву, цибулю, петрушку. Кабачки поріжте кубиками та обсмажте. Квасолю підготуйте заздалегідь, адже вариться вона довго.

Коли бульйон закипить, в каструлю додайте картоплю соломкою і капусту. Варити потрібно хвилин 15-20. Потім додайте кабачки, квасолю і засмажку. Коли борщ буде майже готовим, то додайте свіжі помідори та кислі яблука часточками, приправте його перцем, сіллю, лавровим листом.

Борщ волинський – рецепт

Інгредієнти:

Буряк – 2 шт.;

Білокачанна капуста – 300-400 г;

Картопля – приблизно 4-6 шт.;

Паста томатна – 110 г;

Запашні сушені гриби – 5 шт.;

Чорнослив в’ялений – 200 г;

Морква, ріпчаста цибуля, корінь петрушки – по 1 шт.;

Пшеничне борошно – 15 г;

Сіль, цукор, перець, спеції та зелень – на смак.

Рецепт приготування

Спочатку промийте та зваріть гриби. Потім почистьте буряк та наріжте його соломкою. Частину буряка протушкуйте в томатній пасті (ложку) з малою кількістю бульйону (приблизно з ополоник) і жиром на вибір. Потім дрібно поріжте цибулю і петрушку, потушкуйте в томаті, що залишився, додавши борошно. У бульйон, що закипів, додайте капусту, попередньо нашатковану, після закипання додайте нарізану картоплю. Залиште борщ поваритися хвилин 10-15.

Поки борщ готується, зваріть чорнослив разом з цукром. Через 15 хвилин після початку варіння картоплі потрібно додати гриби, засмажку і чорнослив з тією масою, де він варився. Сіль і перець додавайте на свій смак. Готуйте борщ ще не більше 10 хвилин.

Кримський борщ – рецепт

Інгредієнти:

баранина на кістці;

ріпчаста цибуля – 2 шт.;

помідор – 1 свіжий або 5−6 в’ялених;

червоний перець – 1 шт.;

качан кукурудзи

айва – 1 шт.;

буряк – 1 шт.;

білокачанна капуста – 500 г;

картопля – 5 шт.;

перепелині яйця – 4 шт.;

сіль і перець на смак.

Рецепт приготування

Спочатку потрібно варити м’ясо на повільному вогні. Потім до нього додати цілими перець, качан кукурудзи, айву. Також додати сіль і цукор. Коли все звариться, дістати з каструлі.

Моркву, цибулю, буряк нарізати й посмажити з сіллю та цукром. Тушковані овочі, картоплю та нашинковану капусту відправляємо в каструлю з бульйоном. Варимо борщ до готовності на повільному вогні

Полтавський борщ – рецепт

Інгредієнти:

М'ясо птиці (на вибір курка, качка чи гуска) – 600 г;

Сало – 50 г;

Картопля – 3 шт.;

Білокачанна капуста;

Морква, ріпчаста цибуля, буряк та корінь петрушки – по 1 шт.;

Гречане борошно – 1 ст.;

Сметана 20% – 1/2 ст.;

Вода – 3 л;

Пюре з томатів – 2 ст. ложки;

Паста томатна;

Масло вершкове – 50 г;

Часник – 1 головка;

Столовий оцет 3% – 1 ст. ложка;

Куряче яйце – 1 шт.;

Сіль, трави, спеції та прянощі – на свій смак.

Рецепт приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон з курятини. Після приготування м'ясо треба витягнути та звільнити від кісток. Засмажку готувати за класичним рецептом. Буряк виварити до білого кольору. Робити це треба, не прикриваючи кришкою, в іншому випадку у борщу з'явиться сильний буряковий запах.

Згодом зробіть тісто для галушок. Для цього потрібна склянка окропу, в якому розведено столову ложку гречаного борошна. Додайте яйце, а також всю іншу муку. Тісто замішайте до консистенції густої сметани. Потім тісто набирайте чайною ложкою, опускайте в окріп, попередньо підсолений. Варяться галушки доки не почнуть спливати. За 10-15 хвилин до повної готовності приправте борщ галушками, а перед подачею в тарілку додайте м'ясо птиці та присипте зеленню.

Львівський борщ – рецепт

Інгредієнти:

Кістки мозкові – 1 кг;

Сосиски – 3 шт.;

Сало свинини – 50 г;

Картопля – 5 шт.;

Морква – 1 шт.;

Буряк та ріпчаста цибуля – по 2 шт.;

Оцет столовий 3% - 2 ст. ложки;

Паста томатна – 2 ст. ложки;

Цукор – 2 ч. ложка;

Сіль, спеції, прянощі та зелень – на смак.

Рецепт приготування

З мозкових кісток спочатку потрібно зварити бульйон. Згодом окремо відваріть буряк, до напівготовності, вийміть і очистьте. Наріжте його соломкою, протушкуйте на салі з додаванням пасти томатної і оцту, приблизно хвилин 20-30. Сало можна замінити вершковим маслом. Якщо засмажка буде надмірно густа, можна злегка розбавити її бульйоном.

Потім натріть моркву, дрібно пошинкуйте петрушку, цибулю наріжте дрібно. Засмажте все це до повної готовності. Додайте в бульйон порізану картоплю, буряк, засмажку, прянощі і цукор на ваш смак. Окремо підсмажте сосиски, які нарізані кружальцями. Додайте їх в готовий борщ.

Борщ київський – рецепт

Інгредієнти:

Капуста білокачанна – невеличка головка;

Баранина та яловичина – по 150 г;

Шпик – 50 г;

Мочені яблука – 2 шт.;

Квасоля;

Картопля – 5 шт.;

Буряк та морква – по 1 шт.;

Ріпчаста цибуля – 2 шт.;

Свіжі томати – 5 шт.;

Квас буряковий – 2,5 ст.;

Петрушка та селера;

Пряжене вершкове масло – 2 ст. ложки;

Сіль, лавровий лист, перець (гострий або духмяний), зелень – на смак.

Рецепт приготування

Спочатку залийте буряковим квасом яловичину і зваріть її. Наріжте помідори, продавіть їх через сито, протріть з топленим маслом. Потім варто протушкувати буряк, порізаний дрібною соломкою, з бараниною, яка теж дрібно нарізана. Смажте цибулю, селеру, петрушку – нарізані також соломкою.

Коли бульйон закипів, додайте в нього картоплю кубиками і капусту соломкою. Дайте поваритися 10 хвилин. Потім додайте пасеровані корінці, баранину з буряком, протерті з маслом помідори. До них же – мочені яблука, порізані часточками, попередньо зварену квасолю.

Спосіб приготування квасу бурякового: буряк наріжте шматками, покладіть в кип'ячену холодну воду, посудину поставте в будь-яке тепле місце. Переставте через кілька годин у місце прохолодне – хвилин на 10-15. У міру використання рідини можна доливати в квас ще кілька разів кип'ячену воду. На два л води приблизно йде один кг буряка.

Галицький борщ – рецепт

Інгредієнти:

Вода близько – 2 л;

Картопля – 400 г;

Капуста білокачанна – 300 г;

Цибуля ріпчаста, морква, буряк та корінь петрушки – по 1 шт.;

Буряковий квас – 500 мл;

Томатне пюре чи паста – 3 ст. ложки;

Борошно пшеничне - 1 ч. ложка;

Вершкове масло - 2 ст. ложки;

Рослинна олія;

Сіль, улюблені спеції та трави – на смак.

Рецепт приготування

Спочатку наріжте кубиками картоплю, буряк і капусту – соломкою. Потім посмажте буряк з невеликою кількістю томатної пасти (дві столових ложки), додайте буряковий квас. Соломкою нашаткуйте петрушку і моркву, кубиками підготуйте цибулю. Все це пасеруйте в маслі, борошно – у вершковому.

Додайте в киплячу воду капусту, при повторному кипінні – картоплю, залиште поваритися хвилин 20. Після чого додайте все, що приготували попередньо – буряк (тушкований), засмажку, борошно пастеризоване і додайте спеції. Прокип'ячений буряковий квас вливаєте за 10-15 хвилин до повної готовності страви.

Спосіб приготування квасу бурякового: буряк наріжте шматками, покладіть в кип'ячену холодну воду, посудину поставте в будь-яке тепле місце. Переставте через кілька годин у місце прохолодне – хвилин на 10-15. У міру використання рідини можна доливати в квас ще кілька разів кип'ячену воду. На два л води приблизно йде один кг буряка.

Борщ одеський – рецепт

Інгредієнти:

Риба бички свіжі

Капуста білокачанна;

Картопля – 3-4 шт.;

Буряк – 2 шт.;

Квасоля – 1 ст.;

Морква, ріпчаста цибуля, корінь петрушки – по 1 шт.;

Борошно пшеничне для обсмажування бичків;

Олія соняшникова;

Чорний перець горошком – 5-6 шт.;

Сіль, прянощі, спеції, цукор – на свій смак.

Рецепт приготування

Спочатку приготуйте пісний класичний борщ. Квасолю заздалегідь замочіть в холодній воді, так вона звариться швидше. Потім почистьте бички: випатрати, очистити від луски (у дрібної рибки луску чистити не обов'язково).

Якщо риба велика – розріжте кожну навпіл та смажте на пательні до готовності, додайте в борщ хвилин за 10-15 до закінчення приготування борщу. Страві потрібно приблизно 1,5 години настоятися після приготування.

Борщ донецький – рецепт

Інгредієнти:

Суповий набір (свинина або яловичина) – близько 1 кг;

Капуста білокачанна – 1 шт.;

Картопля – 5-6 шт.;

Квасоля – 1 ст. ложка;

Буряк – 1 шт.;

Морква та цибуля – 1-2 шт.;

Часник – 4 зубчики;

Кільки (бички) в томаті або консервована риба у власному соку з додаванням олії та приблизно 100 г пасти томатної;

Зелена цибуля;

Перець чорний горошком – 5-7 шт.;

Сіль, перець, зелень та спеції – на смак.

Рецепт приготування

Якщо ж борщ хочеться наваристий, то вам потрібно використовувати м'ясо та рибу. У готовий бульйон додайте попередньо вимочену квасолю, нарізану великими шматками картоплю. По готовності картоплі – хвилин через 15-20 - додайте в борщ шатковану капусту. Натерті моркву і буряк, кубиками порізану цибулю зажарте, на соняшниковій олії. Борщ варіть, поки не будуть готові квасоля і капуста. Після чого додайте рибні консерви і ще хвилин п`ять варіть. Борщ вимикаєте, додаєте в нього зелень і спеції за власніми вподобаннями і залишаєте на півгодини-годину, настоятися.

Наріжте дрібною соломкою овочі (можете натерти їх на крупній тертці), капусту нашаткуйте і варіть все разом. Коли інгредієнти приготуються, в бульйон додайте консерви та приправте спеціями. Також можна використовувати консервовану в олії (або у власному соку) рибу, але до неї буде необхідно зробити засмажку – з овочів разом з пастою томатною, доданої під кінець приготування.