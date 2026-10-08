Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Над місцем влучання видніється дим після дроної атаки
фото: glavcom.ua

Пошуково-рятувальна операція триває

У Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання ворожого безпілотника в чотириповерхову будівлю магазину. Про це повідомив  міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

На місце події терміново виїхали всі екстрені та рятувальні служби. Інформація щодо можливих постраждалих, виникнення пожежі та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Оновлено о 12:18

Мер столиці повідомив, що у Соломʼянському районі локалізували пожежу у чотириповерховому магазині, в який влучив ворожий БпЛА.

«Виявили тіла двох загиблих та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває», – додав Кличко.

Раніше мер столиці повідомляв, що від початку доби 8 жовтня в Києві, внаслідок атак ворога, загинула одна людина.

«Постраждали 11 мешканців міста, дев'ятьох поранених медики госпіталізували», – повідомив мер столиці.

У столиці триває повітряна тривога, в місті працюють сили ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою. 

Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. 

До слова, після ворожої атаки на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.  

Теги: Київ обстріл дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська регулярно застосовують ударні безпілотники для атак на Херсон
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
16 вересня, 10:38
Особлива економічна зона «Алабуга» в Татарстані, де Росія виробляє ударні безпілотники
Ворог знайшов спосіб наростити виробництво дронів: у планах 28 тисяч на рік
21 вересня, 05:40
На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки
Війська РФ вдарили дроном по ліцею на Київщині (відео)
25 вересня, 21:49
Пожежу вдалося швидко ліквідувати завдяки рятувальникам
РФ знову вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини: спалахнула пожежа
28 вересня, 14:08
Київ цідий день перебуває під атакою ворога
У Києві внаслідок падіння БпЛА палають автівки
28 вересня, 22:46
Роботи з ліквідації наслідків атак тривають майже цілодобово
Зеленський заявив про безперервні удари РФ по цивільних об’єктах у дев’яти областях
29 вересня, 11:40
Реактивний «шахед» здатний розвинути швидкість до 400–650 км/год
Летить зі швидкістю ракети: стало відомо, за скільки реактивний шахед перетинає Київ
29 вересня, 14:51
ЗСУ продовжують серію успішних ударів по російським нафтобазам
Росія засекретила дані про нафту та паливо: ISW назвав причину
30 вересня, 08:55
Затори біля Південного мосту у Києві 2 жовтня
Народна депутатка виїхала на Південний міст і потрапила у пастку
2 жовтня, 12:33

Новини

Уламки дрона впали у Шевченківському районі Києва, горять автівки
Уламки дрона впали у Шевченківському районі Києва, горять автівки
Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
Перебої з водопостачанням у Києві: живлення об'єктів відновлено, тиск стабілізується
Перебої з водопостачанням у Києві: живлення об'єктів відновлено, тиск стабілізується
Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго
Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго
Атака на Київщину: пошкоджено житло та склади у трьох районах, є поранені
Атака на Київщину: пошкоджено житло та склади у трьох районах, є поранені

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
80K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua