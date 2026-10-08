Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі: двоє загиблих, є поранені (оновлено)

Над місцем влучання видніється дим після дроної атаки

Пошуково-рятувальна операція триває

У Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання ворожого безпілотника в чотириповерхову будівлю магазину. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

На місце події терміново виїхали всі екстрені та рятувальні служби. Інформація щодо можливих постраждалих, виникнення пожежі та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Оновлено о 12:18

Мер столиці повідомив, що у Соломʼянському районі локалізували пожежу у чотириповерховому магазині, в який влучив ворожий БпЛА.

«Виявили тіла двох загиблих та двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває», – додав Кличко.

Раніше мер столиці повідомляв, що від початку доби 8 жовтня в Києві, внаслідок атак ворога, загинула одна людина.

«Постраждали 11 мешканців міста, дев'ятьох поранених медики госпіталізували», – повідомив мер столиці.

У столиці триває повітряна тривога, в місті працюють сили ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

До слова, після ворожої атаки на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.