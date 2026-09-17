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Командувач Угруповання військ «Схід» Ніколюк залишив посаду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Командувач Угруповання військ «Схід» Ніколюк залишив посаду
Генерал Віктор Ніколюк залишив посаду командувача військ на східному напрямку
фото: Віктор Ніколюк/Facebook

Генерал-майор заявив, що передав наступнику повністю боєздатне угруповання, яке вело оборону одразу на п'ятьох напрямках фронту

Генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача Угруповання військ «Схід». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового у Facebook.

Ніколюк повідомив про завершення роботи на посаді командувача Угруповання військ «Схід», яке виконувало завдання на одних із найбільш напружених ділянок фронту.

За словами генерал-майора, під його командуванням військові виконували завдання на Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському напрямках.

Ніколюк наголосив, що після завершення його роботи угруповання зберегло боєздатність та готовність продовжувати виконання поставлених завдань.

«Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії», – написав він. При цьому генерал-майор не повідомив, хто стане його наступником на посаді та де він сам продовжить службу.

Віктор Ніколюк має значний досвід служби у Збройних силах України. Він командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном та механізованим полком у навчальному центрі «Десна», був начальником штабу 93-ї окремої механізованої бригади, а згодом очолював 92-гу ОМБр.

У березні 2017 року Ніколюка призначили начальником 169-го навчального центру. У грудні 2018 року він отримав військове звання генерал-майора. З жовтня 2021-го до березня 2023 року Ніколюк був командувачем оперативного командування «Північ».

Повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року Ніколюк зустрів у Конотопі. Від перших днів він командував Силами оборони України на Чернігівщині та безпосередньо брав участь у бойових діях. У березні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.

У березні 2023 року Ніколюка призначили командувачем Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ. У березні 2024 року він склав ці повноваження. З червня 2025 року військовий обіймав посаду тимчасового командувача ОТУ «Донецьк», а перед цим кілька місяців працював начальником штабу цього ж угруповання. Після переходу ЗСУ на корпусну структуру наприкінці 2025 року Ніколюк став командувачем 20-го армійського корпусу.

У квітні 2026 року Ніколюк очолив оперативне командування «Схід». До нього цю посаду обіймав бригадний генерал Дмитро Братішко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України.

Також Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Відповідний указ №931/2026 було оприлюднено на сайті глави держави.

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Теги: ЗСУ війна

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