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    Події в Україні

    Україна посилює охорону західних кордонів

    Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках - Україна посилює охорону західних кордонів
    Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках

    Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі

    Минулої доби, 21 квітня, на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Проте, Україна посилює охорону кордонів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 22 квітня.

    «Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

    Також посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

    Як повідомлялося, на Харківщині противник зосередив для ведення бойових дій до 25 батальйонних тактичних груп.

    На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

    З метою недопущення зриву призовної кампанії в тимчасово окупованому Криму країна-агресорка з 30 квітня поточного року заборонила виїзд та в’їзд на територію півострова.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Україна посилює охорону західних кордонів