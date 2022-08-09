Головна Новини
search button user button menu button

Україна повернула ще 17 загиблих захисників 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна повернула ще 17 загиблих захисників 
Процес відбувається відповідно до норм Женевської конвенції
Мінінтеграції України

Відбулася чергова передача тіл військових 

Українська влада повернула на Батьківщину тіла ще 17 наших захисників, які загинули на війні. Тіла героїв прибули в Україну 9 серпня. Про це повідомило Мінінтеграції України.

Тіла вдалося повернути у межах чергової операції. Процес відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників», – мовиться у повідомленні.

Додамо, що операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Нагадаємо, раніше, 25 липня, Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.

Перед цим, 19 липня до України повернули ще 45 полеглих.

28 червня до України для гідного поховання повернули 46 тіл оборонців. Серед них – 21 оборонець «Азовсталі».

21 червня повернули ще 35 захисників.

14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі».

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

 

 

Теги: ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники рушають додому в пакетах
Військові показали, як вивозять тіла вбитих на Півдні окупантів (фото)
23 липня, 19:59
Українці створили величезні черги на кордонах у перші дні повномасштабної війни
Чи є у нас план з повернення біженців?
28 липня, 18:29
Рашисти розстріляли українських захисників в Оленівці
Теракт в Оленівці: Росія назвала умову повернення тіл українських захисників
2 серпня, 08:49

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Весільна церемонія в МОЗ обурила користувачів соцмереж: подробиці
52K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
36K
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
25K
Чому Мінськ «образився» на Київ і чи є загроза вторгнення з півночі
23K
У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи (відео)
21K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі

Новини

Україна повернула ще 17 загиблих захисників 
Сьогодні, 14:39
Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську
Сьогодні, 11:15
Українські воїни знешкодили дві розвідгрупи окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Родичі захисників «Азовсталі» звернулися до ООН через фейковий трибунал окупантів
Сьогодні, 01:50
Міхалков розповів, як Путін відправляє рецидивістів на війну з Україною (відео)
Сьогодні, 00:18
Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту