Україна повернула ще 17 загиблих захисників 

Відбулася чергова передача тіл військових

Українська влада повернула на Батьківщину тіла ще 17 наших захисників, які загинули на війні. Тіла героїв прибули в Україну 9 серпня. Про це повідомило Мінінтеграції України.

Тіла вдалося повернути у межах чергової операції. Процес відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників», – мовиться у повідомленні.

Додамо, що операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Нагадаємо, раніше, 25 липня, Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.

Перед цим, 19 липня до України повернули ще 45 полеглих.

28 червня до України для гідного поховання повернули 46 тіл оборонців. Серед них – 21 оборонець «Азовсталі».

21 червня повернули ще 35 захисників.

14 червня до України повернулися ще 64 тіла героїчних оборонців «Азовсталі».

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.