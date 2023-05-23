Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 спецпризначенців РФ (відео)
У полон потрапили бойовики підрозділу спеціального призначення «Шторм»
Українські розвідники 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил взяли в полон 22-х російських військовослужбовців. Відео захоплення оприлюднив командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді «Мадяр».
Військовий показав, як семеро розвідників 59-ї ОМПБр захопили позицію російських окупантів. У бліндажі ховалися 22 бойовиків підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом міноборони Росії ще 2022 року.
На відео можна побачити, як ЗСУ знищують російську техніку, а потім бійці ЗСУ займають ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходити і здаватися в полон окупанти.
Раніше повідомлялося, що російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти «Шторм Z», які складаються зі злочинців, які ще не встигли потрапити до в’язниці.
До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито. Інформація уточнюється.
Коментарі — 0