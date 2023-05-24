Росія не помітила. Дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених

Кирило Буданов розповів про нові подробиці щодо обмінів полоненими між Росію та Україною

Під час першого обміну полоненими між Росією та Україною замість голови української розвідки Кирила Буданова на обмін виїхала його дружина – і російська сторона цього навіть не помітила. Про це йдеться в матеріалі NV.

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«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник військової розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, – розповідає заступник Буданова Дмитро Усов, який керував «обмінною» групою. – Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік».

Буданов багато зробив і для військовослужбовців, які захищали маріупольский завод «Азовсталь». Він зумів організувати їхній вихід з оточеного заводу таким чином, аби це не виглядало принизливим полоненням, чого домагалися росіяни. З питань обміну азовців глава ГУР зустрічався навіть із Папою Римським.

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Зазначимо, що за фахом Маріанна Буданова – психологиня. Разом з тим раніше вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Окрім того, за декілька годин перед початком повномасштабного вторгнення, ввечері 23 лютого 2022 року, головний розвідник прибув у свій робочий кабінет саме з дружиною. Як зазначають журналісти, на той момент Буданов уже чітко знав, що розпочнеться широкомасштабна війна, тому хотів подбати про безпеку своєї жінки. Маріанна провела разом з чоловіком у робочому кабінеті декілька місяців.

Нагадаємо, що Кирило Буданов розповів про важке поранення на Донбасі. За словами головного українського розвідника, перше та третє поранення були легкими, а от друге було небезпечним. Під час виконання завдання на Донбасі уламки протипіхотної міни потрапили йому під серце та пробили спину та шию.