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ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 травня

Триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 травня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори. Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас, ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби наші воїни також знищили три ворожих ударних БпЛА типу Shahed та розвідувальний дрон типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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