ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом

Каска і бронежилет були лише в одного окупанта

У касці та бронежилеті був лише один із полонених

2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох росіян окупантів із ПВК «Шторм Z». Відповідне відео оприлюднив засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький.

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«На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з ПВК «Шторм Z», прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають «аналогом Вагнера». Який «Вагнер», такі й аналоги», – написав Білецький.

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Окупант відверто здивували своїм жалюгідним виглядом. Так, у касці та бронежилеті був лише один із полонених. Інший же взагалі взявся воювати в цивільному одязі.

Як відомо, у підрозділи «Шторм» вербували ув'язнених із «червоних» колоній, де відбувають покарання в тому числі колишні співробітники силових структур.

Раніше Збройні сили України взяли в полон найманця приватної армії «Ветерани», яку пов’язують із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, між керівником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним і керівництвом МО РФ виник конфлікт, після того, як міністерство заборонила Пригожину набирати в'язнів до своєї «армії». Водночас цим стало займатися російське Міністерство оборони під прикриттям приватної військової компанії, яку безпосередньо пов’язують із міністром оборони.

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Раніше Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які штурмували українські міста на сході України. Обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.