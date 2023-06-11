Полонений має п’ять судимостей

Під час наступальних дій на одному з напрямків бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z». Він формується з ув'язнених, яких озброюють, тренують і відправляють в Україну. Відповідне відео підрозділ оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

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«На полі бою їх чекає лише загибель. Інший варіант – скласти зброю», – пише про бійців «Шторм-Z» «Азов».

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Полонений на відео розповідає, що його звати Віталій Щоголь, йому 32 роки. Попри молодість, уже має п’ять судимостей – за дві крадіжки, два розбої та зберігання наркотиків. Контракт підписав у в’язниці.

Росіянин також розповів, що в полоні до нього ставляться добре.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру сімом бойовикам: серед них – найманці з угруповань міноборони РФ під назвою «Шторм».

Нагадаємо, Росія потайки передала Угорщині українських полонених.