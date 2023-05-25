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Україна повернула додому 106 захисників: перші кадри обміну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна повернула додому 106 захисників: перші кадри обміну
Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік
фото: Дмитро Лубінець

Серед тих, кого повернули з полону, чимало тих, хто вважалися безвісти зниклими

Сьогодні, 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів. Чутливі кадри повернення воїнів на рідну землю опублікував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед тих, кого повернули з полону, чимало тих, хто вважалися безвісти зниклими. У мережі опублікували чутливі кадри, як воїни нарешті повернулися додому, на українську землю.

Українські військові повернулися з полону
Українські військові повернулися з полону
фото: Дмитро Лубінець

«Оборонці мають різні травми та поранення, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік», – написав Лубінець.

Україна повернула додому 106 захисників: перші кадри обміну фото 1
Воїнам допоможуть пройти реабілітацію
Воїнам допоможуть пройти реабілітацію
фото: Дмитро Лубінець

Попереду на захисників України чекає реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також захисникам допоможуть відновити банківські картки та документи.

Нагадаємо, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

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Теги: ЗСУ війна обмін полоненими

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