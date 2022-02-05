Україна скасує призов на строкову службу: що відомо

Альтернативою призову буде короткострокова інтенсивна військова підготовка

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів підготувати припинення обов'язкового призову на строкову службу. Текст його зявився на сайті Офісу президента 1 лютого. Коли ж скасують призов та що запровадять натомість – читайте у матеріалі «Главкома».

Коли Україна скасує призов на строкову службу: Зеленський визначив чітку дату

Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо «запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року».

Що буде замість призову?

На початку 2024 року в Україні хочуть запровадити альтернативу для строкової служби. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Урядовець каже, що на першому етапі призов зберігатиметься, але альтернативою строкової служби буде короткострокова інтенсивна військова підготовка, яка триватиме 3-4 місяці.

Міноборони очікує, що така служба дозволить людям отримати базові військові навички. Планують з часом повністю перейти на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи кількість залучених до неї людей.

Чому Україна вирішила відмовитися від строкової служби?

Резніков пояснив, що рішення скасувати обов'язкову строкову службу тим, що Україна планує перейти на повністю професійну армію. Каже, що зараз армія складається з трьох частин: професійних кадрових військових, контрактників та строковиків.

«Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву», – зазначив міністр.

Кого зараз беруть до війська?

Наразі на строкову службу до армії призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби, а вони не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Однією з причин відстрочки є здобуття освіти.