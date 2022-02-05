Резонансне вбивство у Дніпрі: підозрювані зникли після звільнення у залі суду

В Дніпрі підозрювані у вбивстві авторитета Хомича вийшли на волю

«Самару» та членів його групи правоохоронці затримали наприкінці вересня 2021 року

Трьох підозрюваних у незаконному обігу зброї (ч.1 ст.263 КК України) та скоєнні влітку 2018 року в місті Дніпро зухвалого вбивства (ч.2 ст.115 КК України) Віктора Хомича – кримінального авторитета зі складу так званого «ОЗУ Кошляка», оголосили в розшук. Про це повідомляє видання Detective-info.

Відомості про це містяться в матеріалах судового реєстру та профайлах достойників, які з’явилися в переліку осіб, що переховуються від органів влади на сайті МВС.

Йдеться про вирогідних кілерів-однолітків – 29-річних Микиту Сніцара і Володимира Кардаша, а також 41-річного Сергія Самарського на прізвисько «Самара», якого слідство вважає організатором страти Хомича.

Зліва направо: Микита Сніцар, Сергій Самарський та Володимир Кардаш

Нагадаємо, «Самару» та членів його групи правоохоронці затримали наприкінці вересня 2021 року.

Доказами проти молодиків виступало співпадіння генотипу ДНК стрільців та показання свідка про те, як напідпитку Самарський розбовкав про «своїх бовдурів», яким свого часу дав вказівку ліквідувати Хомича.

За гратами Сніцар, Кардаш і Самарський знаходилися три місяці, аж допоки їх не очікував святковий новорічний презент. Повідомляється, що за загадкових обставин 29 грудня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Валентин Куцевол залишив без розгляду клопотання правоохоронців щодо продовження строку тримання достойників під вартою.

Як наслідок, в ніч на 30 грудня «Самара» і Ко були звільнені на волю прямо в залі суду, після чого – зникли з радарів правоохоронців. З того часу минув місяць, протягом якого місцезнаходження підозрюваних не було встановлено.

Згідно версії слідства, підозрювані переховуються від силовиків. Відносно Самарського, Сніцара і Кардаша постановлено рішення про затримання з метою приводу для участі в засіданнях суду про обрання запобіжних заходів.