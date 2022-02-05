Міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ

«Є певні маркери, які вказують на готовність до проведення наступу»

Про те, що російські війська справді готуються до наступу, можна буде зрозуміти за послідовністю їхніх дій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Чеської асоціації міжнародний досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Є певні маркери, які вказують на технічну та військову готовність тієї чи іншої сторони до проведення наступу. Це, зокрема, підвезення боєприпасів, розгортання систем управління, розгортання підрозділів зв'язку, радіоелектронної боротьби, це розгортання медичних загонів, польових шпиталів і навіть похоронної команди. Якщо вони з'являються у військах – це показник того, що вони готові до наступу і чекають команди», – пояснив Юрій Федоров.

За словами військового експерта, деякі ознаки того, що противник готовий до нападу, можна роздивитися із супутника. Зокрема, розгортання польового шпиталю, систем чи підрозділів управління військами, це видно. Вони мають свою специфічну військову техніку.

«Судячи з того, що кажуть американські експерти, зараз відбуваються саме насичення в районі кордону військ тими підрозділами, частинами, без яких неможливо розпочинати воєнну операцію. Адже не випадково американська розвідка, президент Байден кажуть, що наступ може початися практично будь-якої миті. Значить, якісь підстави говорити про це у нього є», – зауважив Юрій Федоров.

Раніше військовий експерт розповів, що у Росії не вистачає сил на велику війну. Однак існує кілька варіантів, за якими сценаріями може розвиватися імовірна атака, якщо РФ все ж вирішить напасти.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.