Скасування призову до армії. Міністр оборони розповів деталі

Україна планує перейти на повністю професійну армію за прикладом інших країн

Альтернативою строкової служби буде короткострокова інтенсивна військова підготовка, яка триватиме 3-4 місяці

На початку 2024 року в Україні хочуть запровадити альтернативу для строкової служби. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, йдеться на сайті міністерства.

Урядовець каже, що на першому етапі призов зберігатиметься, але альтернативою строкової служби буде короткострокова інтенсивна військова підготовка, яка триватиме 3-4 місяці.

Міноборони очікує, що така служба дозволить людям отримати базові військові навички. Планують з часом повністю перейти на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи кількість залучених до неї людей.

Резніков пояснив, що рішення скасувати обов'язкову строкову службу тим, що Україна планує перейти на повністю професійну армію. Каже, що зараз армія складається з трьох частин: професійних кадрових військових, контрактників та строковиків.

«Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву», – зазначив міністр.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів підготувати припинення обов'язкового призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

Також указ Зеленського зобов'язав Міністерство оборони розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних сил на професійній основі.

Наразі на строкову службу до армії призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби, а вони не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії. Однією з причин відстрочки є здобуття освіти.