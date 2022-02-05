Путіна не показали під час виходу російських спортсменів на Олімпіаді: Кремль дав дивне пояснення

Путін є, він просто в ложі

Речник глави російської держави Дмитро Пєсков у всьому звинуватив ложу

У Пекіні відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. Як відомо, російські спортсмени через допінгові порушення виступатимуть на змаганнях без прапора та гімну.

Під час урочистостей, коли на стадоні з’явилися росіяни, телекамери не стали акцентувати увагу на президентові РФ Володимирові Путіну, який перебував на арені.

Пізніше речник глави російської держави Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що цей факт не пов'язаний з обмеженнями, які були накладені на їхню збірну. За його словами, Путін стежив за церемонією відкриття змагань у Пекіні з ложі.

«Усі ложі ізольовані з санітарних міркувань і там нічого не видно», – сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заснув чи знепритомнів під час урочистого відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Найбільш цікаве те, що заснув Путін під час проходу стадіоном олімпійської команди України. І цей момент потрапив до телевізійної трансляції.

Під час урочистої церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року прапор України несли олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. Загалом Україну представляють 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Путін спостерігав за церемонією відкриття Олімпіади-2022 з трибуни стадіону «Пташине гніздо». Зазначимо, що російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора.

Нагадаємо, 4 лютого о 14:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022.

Першими з українців боротьбу розпочали фігуристи. У перший день змагань наші спортсмени посіли дев’яте місце і втратили шанси на медалі. Зате вже 5 лютого на лижню вийдуть біатлоністи. Попри втрату Олени Білосюк, на змішану естафету підібрався бойовий квартет, складений з Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими і Дмитра Підручного.

Також сподіватимемося, що зможе повторити «золотий» успіх чотирирічної давнини фристайліст Олександр Абраменко. На відкритті він разом з чарівною фігуристкою Олександрою Назаровою був прапороносцем нашої команди.

Олімпіада в Пекіні завершиться 20 лютого.

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