Україна тестує універсального бойового робота: міністр Федоров повідомив деталі
Бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових
Україна проводить випробування універсального робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«D-21-11 – це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції», – розповів очільник Мінцифри.
За словами Федорова, платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Бойова частина повністю знімна.
Міністр зазначив, що бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.
У планах розробників – інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.
Коментарі — 0