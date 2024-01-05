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Україна тестує універсального бойового робота: міністр Федоров повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна тестує універсального бойового робота: міністр Федоров повідомив деталі
D-21-11 – це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1
фото: Михайло Федоров/Facebook

Бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових

Україна проводить випробування універсального робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«D-21-11 – це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції», – розповів очільник Мінцифри.

Україна тестує універсального бойового робота: міністр Федоров повідомив деталі фото 1

За словами Федорова, платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Бойова частина повністю знімна.

Міністр зазначив, що бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

У планах розробників – інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

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Теги: міністр Україна боєприпаси президент робота озброєння Михайло Федоров

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