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Угорщина натякнула на складнощі під час переговорів про вступ України в ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Угорщина натякнула на складнощі під час переговорів про вступ України в ЄС
Політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан
фото: Балаш Орбан/X

Держави-члени ЄС повинні одностайно погодити конкретні рамки переговорів щодо вступу України

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал голосування щодо відкриття перемовин про вступ України до ЄС тому, що держава вважає це неправильним рішенням. Про це заявив політичний радник угорського прем’єра Балаж Орбан. 

Балаш Орбан підкреслив, що Будапешт попри рішення саміту досі не вважає Україну готовою до переговорів з ЄС і виступає проти початку переговорів.

«Однак 26 держав-членів ЄС дотримуються протилежної думки. Після тривалих переговорів Угорщина вирішила вийти із зали засідань і утриматися від голосування – не для того, щоб перешкодити результату, а щоб уникнути співпраці у прийнятті помилкового, на нашу думку, рішення», – написав він.

Радник прем'єр-міністра Угорщини нагадав, що потім держави-члени ще повинні одностайно погодити конкретні рамки переговорів.

«Крім того, протягом наступних років буде потрібно щонайменше 70 одностайних рішень для схвалення вступу України до ЄС», – підсумував Балаш Орбан, натякнувши на подальше блокування переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив.

Як повідомлялося, 14 грудня, Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

До слова, на саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокувала всі питання, які пов’язані з Україною. 

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Теги: міністр Угорщина Віктор Орбан держава радник шантаж Європейський союз

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