Як звільнення Криму вплине на війну: прогноз аналітиків

Деокупація Криму усуне загрозу російських десантних операцій на південно-західному узбережжі України

Якщо Україна звільнить тимчасово окупований Крим, то цим убезпечить Херсон, Миколаїв та Одесу від прямих атак росіян, а загроза для Мелітополя різко зменшиться. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що витрати на оборону України та виклики, пов'язані з нею, кардинально зміняться, якщо півострів вдасться деокупувати.

У звіті йдеться про те, що наразі Маріуполь залишається єдиним великим прифронтовим містом на півдні, яке ускладнює оборону регіону і вимагає високого рівня підготовки та частково або повністю мобілізованих українських сил.

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Повернення Криму під контроль України значно знижує ризик того, що Росія здійснить десантну операцію на південно-західному узбережжі України. Також зменшується загроза російських ракетних ударів по кораблям через західну частину Чорного моря.

«Безпідставні дискусії про «історичне право» Росії на Крим, який сама РФ визнала як частину незалежної України, прикривають високу військову і фінансову ціну, яку Україні та її союзникам доведеться платити доти, доки Росія окуповує півострів», – додали аналітики ISW.

Нагадаємо, глава Міноборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що Крим може бути звільнено вже в 2024 році.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому українські воїни поки не звільнили тимчасово окупований Крим, і що на це вплинуло.