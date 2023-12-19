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У разі перемоги на виборах Трамп діятиме щодо України радикально – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У разі перемоги на виборах Трамп діятиме щодо України радикально – Reuters
Якщо Трамп переможе на виборах США чекає політичне перезавантаження
фото із відкритих джерел

Трамп призначить лояльних людей, щоб змінити зовнішню політику США щодо Китаю, НАТО та України

У разі перемоги на виборах президента США в 2024 році Дональд Трамп має намір зробити радикальні кроки, серед яких призначення на ключові пости «лоялістів» та зміна зовнішньої політики США щодо Китаю, НАТО та України. Про це пише Reuters.

Як зазначає агентство, під час свого першого президентського терміну Трамп часто висловлював розчарування з приводу високопосадовців, які «гальмували, відкладали або відмовляли його від деяких його планів».

«Президент Трамп дійшов розуміння того, що персонал – це політика», – заявив Reuters четвертий і останній радник Трампа з національної безпеки.

За його словами, на початку правління Трампа в його адміністрації було багато людей, які були зацікавлені в реалізації своєї власної політики, а не політики президента. Тепер наявність більшої кількості «лоялістів» дозволить Трампу просувати свої зовнішньополітичні пріоритети швидше і ефективніше, заявили Reuters нинішні і колишні помічники експрезидента.

Вони також повідомили, що якщо він повернеться до влади, то не стане «витрачати час даремно» і скоротить оборонну допомогу Європі, а також введе торговельні мита для країн НАТО, які не виділяють 2% свого ВВП на оборону. Крім цього, Трамп і далі скорочуватиме обсяг торгівлі з Китаєм.

Разом з цим, за даними джерел Reuters, у Вашингтоні існують серйозні побоювання, що Трамп може припинити допомогу Україні. «Ходять чутки, що він (Трамп – «Главком») хоче вивести США з НАТО або вийти з Європи. Звичайно, це звучить тривожно, але ми не в паніці», – сказав агентству дипломат однієї з прибалтійських держав. Помічники експрезидента також висловлювали стурбованість тим, що «Америка платить надто багато за підтримку як НАТО, так і України».

Як пише Anews, словами майже 20 нинішніх і колишніх помічників і дипломатів, другий термін для Дональда Трампа передбачатиме заміщення важливих ролей у Пентагоні, Державному департаменті та ЦРУ особами, які віддають перевагу своїй лояльності до нього. Це дало б Трампу більшу гнучкість порівняно з його першим терміном у впровадженні політичних заходів і слідуванні його особистим бажанням. Це дозволить Трампу внести кардинальні зміни в США. Помічники та дипломати заявили про свою позицію щодо питань, починаючи від війни в Україні та закінчуючи торгівлею з Китаєм, а також федеральними інституціями, які реалізують – а іноді й обмежують – зовнішню політику.

На відміну від підготовки до виборів у 2016 році, за словами чотирьох людей, які спілкувалися з ним, у Трампа є стабільна група людей, з якими він регулярно спілкується, і які мають значний досвід зовнішньої політики та його особисту довіру. Серед цих радників Джон Реткліфф, останній директор національної розвідки Трампа, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл і Кеш Пател, колишній співробітник Трампа, який обіймав кілька посад у розвідці та обороні.

Як пише видання, під час свого терміну повноважень у 2017-2021 роках Трамп намагався нав’язати своє іноді імпульсивне та непостійне бачення істеблішменту національної безпеки США.  Він часто висловлював розчарування через високопосадовців, які гальмували, відкладали або відмовляли його від деяких його схем. Приміром, колишній міністр оборони Марк Еспер сказав у своїх мемуарах, що двічі заперечував проти пропозиції Трампа щодо ракетних ударів по наркокартелях у Мексиці.

Нагадаємо, наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з Білого дому зникла папка, завтовшки 25 сантиметрів, із секретною інформацією, що стосувалася Росії. Про це із посиланням на понад 10 джерел пише CNN. У папці містилися необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО про російських агентів, інформація про збір даних щодо втручання Кремля у вибори американського президента у 2016 році, а також дані про джерела всієї цієї інформації.

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Теги: вибори Дональд Трамп політика президент радник

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