Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією

Джон Кірбі: «Президент України має визначити, як і коли закінчиться ця війна»

Ухвалювати рішення про початок переговорів із Росією має Україна на чолі із президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістки щодо доцільності переговорів з огляду на глухий кут, у який зайшло питання із фінансування військової допомоги Україні.

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«Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним»,– підкреслив Кірбі.

Кірбі зазначив, що перед Україною залишається загроза масованої присутності російських військ, і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає все більше нових людей, готових іти наступом на Україну.

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Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.