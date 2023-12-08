Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Президент України має визначити, як і коли закінчиться ця війна»

Ухвалювати рішення про початок переговорів із Росією має Україна на чолі із президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістки щодо доцільності переговорів з огляду на глухий кут, у який зайшло питання із фінансування військової допомоги Україні.

«Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним»,– підкреслив Кірбі.

Кірбі зазначив, що перед Україною залишається загроза масованої присутності російських військ, і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає все більше нових людей, готових іти наступом на Україну.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. 

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. 

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Теги: росія переговори Україна фінансування війна Адміністрація Президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Письменники-фантасти змагаються в описі драматичних і трагічних сценаріїв, щоб ознайомившись з ними, ми були більше до них готові
Третя світова війна дедалі ближче?
4 грудня, 19:38
Засуджений своєї провини не визнав
Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення
13 листопада, 13:00
Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass
Україна першою у світі використає авіадесантні машини Caracal: яка їхня особливість
15 листопада, 17:58
Напад на автомобіль «УАЗ Патріот» стався на околиці села Вулиця в Брянській області
На Брянщині невідомі розстріляли авто прикордонного управління: загинув підполковник
10 листопада, 09:01
Обвинувачений просив суд не позбавляти волі
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
10 листопада, 11:53
Володимир Зеленський: «Війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні»
Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська з України
21 листопада, 08:50
Вибух на заводі у Волгограді прогримів увечері 16 листопада
На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
17 листопада, 06:54
Чи надавати українцеві статус біженця у Казахстані вирішує спеціальна комісія
Отримання статусу біженця у Казахстані: що слід врахувати українцям
28 листопада, 11:48
Клара Новікова родом з Києва
Історія з артисткою РФ, яка заговорила українською під час виступу, отримала продовження
28 листопада, 12:38

Політика

Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією
Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
Білий дім готовий піти на компроміси, щоб забезпечити допомогу Україні – ЗМІ
Білий дім готовий піти на компроміси, щоб забезпечити допомогу Україні – ЗМІ
США розповіли про перспективи допомоги Україні найближчими тижнями
США розповіли про перспективи допомоги Україні найближчими тижнями
Безпекові питання і вступ до ЄС: Зеленський провів розмову з прем'єром Іспанії
Безпекові питання і вступ до ЄС: Зеленський провів розмову з прем'єром Іспанії
Ворожі дрони атакують Дніпропетровщину
Ворожі дрони атакують Дніпропетровщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
33K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
18K
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
14K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
12K
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
12K
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua