Окупанти завдали ударів по Харкову

Міський голова заявив про приліт поряд з житловим будинком

Увечері 2 січня російські загарбники знову почали обстрілювати Харків. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та мера Харкова Ігор Терехов.

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Терехов заявив, що в Харкові знову чути звуки вибухів.

«Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях», – додав глава Харківської ОВА.

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Міський голова пізніше уточнив, що є приліт у місті.

«Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців», – повідомив Терехов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Про постраждалих інформація не надходила. Є пошкодження освітньої установи.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

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Також відомо, що сили протиповітряної оборони збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток «Кинджалів» під час ранкової атаки РФ на Київ.

Також унаслідок масованої атаки РФ по території України сьогодні зранку, 2 січня, є кілька прильотів у середмісті Харкова. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що зараз вже відомо про шістьох постраждалих.