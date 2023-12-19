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Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський
Президент провів засідання Ставки, на якому було заслухано доповідь про виробництво і постачання дронів, а також питання їх доставки на фронт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«26 тис. дронів лежали на складі, не доїхавши до фронту. Було дуже гучно на Ставці. Не може бути таких пауз»

У 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

За словами глави держави, виробництво дронів та їхнє постачання були одним із питань на нещодавній Ставці верховного головнокомандувача. «Дуже не подобається, коли в логістиці у нас залишається бюрократичний радянський процес. Наприклад, коли 26 тис. дронів лежали на складі, не доїхавши до фронту. Було дуже гучно на Ставці. Не може бути таких пауз», – наголосив Зеленський.

Президент пообіцяв, що в наступному році Україна виготовить мільйон дронів. Щодо артилерії, то глава держави зауважив, що її виробництво теж збільшуватиметься.

Нагадаємо, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.

Крім того, Україна створює морські дрони «з сюрпризами».

Читайте також: Зеленський провів підсумкову пресконференцію
Теги: Володимир Зеленський безпілотник

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