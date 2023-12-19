Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський

Президент провів засідання Ставки, на якому було заслухано доповідь про виробництво і постачання дронів, а також питання їх доставки на фронт

«26 тис. дронів лежали на складі, не доїхавши до фронту. Було дуже гучно на Ставці. Не може бути таких пауз»

У 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

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За словами глави держави, виробництво дронів та їхнє постачання були одним із питань на нещодавній Ставці верховного головнокомандувача. «Дуже не подобається, коли в логістиці у нас залишається бюрократичний радянський процес. Наприклад, коли 26 тис. дронів лежали на складі, не доїхавши до фронту. Було дуже гучно на Ставці. Не може бути таких пауз», – наголосив Зеленський.

Президент пообіцяв, що в наступному році Україна виготовить мільйон дронів. Щодо артилерії, то глава держави зауважив, що її виробництво теж збільшуватиметься.

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Нагадаємо, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.

Крім того, Україна створює морські дрони «з сюрпризами».