Деякі українські біженці у Норвегії можуть втратити тимчасовий захист

Норвегія вже ввела низку обмежень для українських біженців

Міністерство юстиції Норвегії видало інструкцію Директорату імміграції (UDI), що змінює умови для українців, які шукають притулку у Норвегії. Про це йдеться на сайті Regjeringen

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Втрата спеціального статусу загрожує українцям із подвійним громадянством. Особливо якщо біженець має паспорт країни, яка визнана UDI безпечною. Адже виникає логічне питання, чому людина шукає притулку саме у Норвегії, а не у тій державі, де має ще одне громадянство.



Також уряд Норвегії запровадив суворі обмеження, які не дозволять українським біженцям вільно їздити додому. Ті, хто вирушив до України, ризикують втратити тимчасовий захист. В оновлених правилах йдеться про те, що поїздка в Україну можлива лише за виняткових обставин.

Раніше українські біженці під тимчасовим захистом могли їздити додому. Їм зробили виняток серед інших іноземців, які отримали притулок. Але це правило було скасовано. Тепер іноземці, які отримали захист у Норвегії, можуть втратити посвідку на проживання, якщо повернуться до країни, з якої тікали.

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«Якщо українці з тимчасовим колективним захистом подорожують туди й назад між Норвегією та Україною, це може означати, що вони більше не потребують захисту у Норвегії. Тепер я хочу однаково ставитися до українців та інших національностей щодо наслідків таких подорожей», – зазначила міністерка юстиції та громадської безпеки країни Емілі Енгер Мель.

Водночас у Норвегії зазначають, що виїзди, здійснені до впровадження цієї директиви, не призведуть до анулювання статусу. Також у біженців залишиться можливість без наслідків поїхати до України в особливих випадках.

Нагадаємо, Норвегія зіткнулася з проблемою перенаселення через потік українських біженців. Тому країна планує ускладнити умови для українців – зменшити виплати та змінити правила надання житла. Федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети, змінить порядок виплат та замінить дорогі готелі для біженців більш дешевими варіантами.

Причиною цього є масовий приплив мігрантів і занадто щедрі умови у Норвегії, порівняно з сусідніми скандинавськими країнами. За останні два місяці Норвегія прийняла на 50% більше українців, ніж Данія, Швеція та Фінляндія разом узяті. А порівняно з Данією норвезький рівень допомоги біженцям був приблизно вдвічі вищим.

Крім того, Норвегія планує активніше взятись за працевлаштування біженців. У жовтні уряд країни оголосив, що «очолить» програму впровадження для стимулювання українців швидше працевлаштовуватись. У Данії працевлаштовано 56% українських біженців. У Норвегії цей показник впав з 19,3% ( станом на серпень) до 18,1% ( станом на жовтень).