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США направлять до Києва свого генерала для розробки нової військової стратегії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США направлять до Києва свого генерала для розробки нової військової стратегії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже зустрічався з генерал-лейтенантом Антоніо Агуто
фото з відкритих джерел

Американська та українська стратегії ведення війни різняться

Американські та українські військові лідери шукають нову стратегію на 2024 рік. Про це пише New York Times.

Поштовх до нового підходу з’явився після того, як багатомісячний контрнаступ України не досягнув мети повернути територію, захоплену російською армією.

Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, яку контролює Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року. Сполучені Штати вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та забезпечить Київ в змозі дати відсіч будь-якому новому російському пориву.

А українські чиновники розглядають стратегії, які базуються на їхніх успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативних способів вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для транспортування боєприпасів.

За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. 

Американські офіційні особи кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли тисячі молодих людей втратили життя, а бойові лінії змінилися дуже мало.

Сполучені Штати посилюють особисті військові консультації, які вони надають Україні. Так, Пентагон також вирішив направити до Києва генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччині. За словами американських чиновників, генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни

Американські та українські військові офіцери сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових навчань, які планується провести у Вісбадені, Німеччина.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

Зеленський уже провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній.

Крім того, Зеленський виступив у Національному університеті оборони США. 

Також Зеленський зустрівся з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Теги: США війна Україна

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