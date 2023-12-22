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Україна утворила смугу безпеки у Чорному морі: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна утворила смугу безпеки у Чорному морі: деталі
Останній успішний удар морських безпілотників, відбувся 10 листопада, коли Україна вдарили по двох російських десантних кораблях
фото з відкритих джерел

За рік, морські дрони разом із ракетними ударами пошкодили і потопили десятки російських кораблів

Україна утворила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі. Це вдалося організувати завдяки атаки морськими дронами та ракетними ударами по об’єктах флоту РФ у Чорному морі і поблизу Криму, що  допомогло витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти. Про це розповів воїн головного управління розвідки міністерства оборони України з позивним «Тринадцятий» виданню The New York Times.

Як зазначається, за рік, морські дрони разом із ракетними ударами пошкодили і потопили десятки російських кораблів. Це змусило РФ передислокувати судна з Севастопольської бухти, порту базування одного з чотирьох флотів Москви. Безпілотники допомогли розчистити судноплавний канал для експорту зерна, критично важливого товару для української економіки.

«Ніхто не має такого досвіду використання морських безпілотників, як ми. Немає ні інструкторів, ні підручників. Ми пишемо ці книги зараз», – сказав військовий.

Останній успішний удар морських безпілотників, відбувся 10 листопада, коли Україна вдарили по двох російських десантних кораблях, пришвартованих у Кримській бухті, потопивши обидва.

Росія на це відповіла електронним глушінням, а також розміщенням бонових загороджень в гирлах бухт, встановленням кулеметів на своїх військових кораблях і відплиттям за межі досяжності для безпілотників. «З кожною новою операцією ми вчимося, і вони вчаться», – зауважив «Тринадцятий».

Українські морські безпілотники, за словами «Тринадцятого», який допоміг уразити патрульний корабель ЧФ РФ «Сєрґєй Котов», розчистили смугу на відстані близько 200 миль від українського узбережжя.

«Є можливість відтіснити їх назад. Панування Росії у Чорному морі закінчилось», – підсумував воїн.

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Теги: безпілотник безпека Чорне море

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