Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ

Один із безпілотників упав на території частини та вибухнув

У Росії заявили, що сьогодні вночі, 24 листопада, безпілотник знову намагався атакувати військову частину росіян у селищі Котлубань Волгоградської області. Про це передають російські Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що загалом у бік частини нібито летіло три безпілотники літакового типу. Проте всі вони нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Один із безпілотників таки упав на території частини та вибухнув.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Постраждалих та руйнувань, за версією РФ, нібито немає.

Ця ж військова частина зазнала атаки вночі 16 листопада – там був вибух та пожежа. ЗМІ повідомили, що внаслідок удару безпілотником спалахнув склад із боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні зранку в міноборони РФ також заявляли про масовану атаку дронів на Крим.

До слова, триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.