Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч

11 людей постраждали внаслідок обстрілів армії РФ на Одещині

У ніч на 14 грудня російські війська атакували Одеську область. Росія заявила про збиття дронів, що летіли на Москву. Партизани пробралися у військову частину в Москві. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 грудня, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Атака на Одещину

Уночі 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками.

Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередніми даними, постраждало 11 осіб, з них троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

Вранці стало відомо, що в результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Збиття безпілотників у Росії

Міністерство оборони країни-агресорки Росії оголосило, що цієї ночі над Московською та Калузькою областями було збито українські дрони. У повідомленні йдеться про знищення дев'яти українських безпілотників літакового типу.

Мер Москви Сергій Собянін у ніч на четвер також оголосив, що під Москвою знову збито безпілотника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У повідомленні Собяніна о 2:35 в соцмережах йдеться, що безпілотник летів на Москву і був збитий у Наро-Фомінському міському окрузі. За його словами, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає.

Згодом, за дві години, Собянін повідомив про припинення силами ППО ще однієї спроби прольоту безпілотника до Москви.

Росія оголосила в розшук Кирила Буданова

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на базу відомства. Водночас, статтю, за якою ведеться розшук, не зазначено.

Раніше Слідчий комітет РФ висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову. А в квітні цього року Буданов був заочно заарештований російським судом

Партизани пробралися у військову частину в Москві

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхні агенти проникли у військову частину Національної гвардії Росії у Москві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нашим агентам вдалося проникнути в частину та відзняти кілька цікавих матеріалів. Вони вже передані Силам оборони України для вивчення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише спроби.

«Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей і вух. І якщо в противника не виходить цього робити в самій столиці, то що вже говорити про окуповані території», – повідомляє «Атеш».

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет

У середу більшість членів Сенату США підтримала законопроєкт про оборонну політику на рекордну суму $886 млрд. Законопроєкт ухвалено 87 голосами «за», 13 законодавців проголосували «проти».

Документ, який складається із майже 3100 сторінок, знайшов підтримку у представників обох партій. Його рішуче підтримує і президент США Джо Байден. Тепер законопроєкт має ухвалити Палата представників.

Проєкт оборонного бюджету передбачає зміцнення національної безпеки США за кордоном: $11,5 млрд планується на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще $800 млн на підтримку України.