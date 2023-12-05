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Фінські компанії підозрюються у нелегальній допомозі російській армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінські компанії підозрюються у нелегальній допомозі російській армії
Під час слідства вдалося з'ясувати, що одна з компаній виступала як закупівельна компанія для придбання санкційних товарів.
фото з відкритих джерел

Митна служба підозрює, що до Росії із Фінляндії потрапили майже 3 500 безпілотних літальних апаратів

Дві фінські компанії підозрюють у нелегальному постачанні в Росію безпілотників і комплектуючих, які свого часу потрапили під санкції. Подробиці інциденту з'явилися на сайті митної служби Фінляндії.

За інформацією відомства, продукція, що потрапила під санкції Євросоюзу, прямувала транзитом через Росію і була дозволена для експорту в інші країни. Серед товарів були електроніка, безпілотники та обладнання, класифіковане як військове.

«Митна служба провела розслідування щодо двох фінських компаній за підозрою в більш ніж тридцяти випадках експорту або спроб експорту товарів, що підпадають під санкції, включно з мікроконтролерами і напівпровідниковими компонентами. Ці товари загальною вартістю понад 600 тисяч євро, імовірно, потрапили в Росію», – йдеться в ньому.

Крім того, митна служба підозрює, що до Росії потрапили майже 3 500 безпілотних літальних апаратів. Продукція була оформлена для експорту в іншу країну. Вартість безпілотників перевищила 2 млн євро. До цієї ж групи злочинів входить підозра в транзиті військового обладнання, призначеного для перехоплення безпілотників, через Росію до Казахстану навесні 2023 року. Для транзиту цих товарів був потрібен дозвіл на транзит військового обладнання, за яким компанія не зверталася. Митниця також підозрює, що ці товари загальною вартістю понад 350 тис. євро опинилися в Росії.

Під час слідства вдалося з'ясувати, що одна з компаній виступала як закупівельна компанія для придбання санкційних товарів. Аналогічним чином, інша компанія, щодо якої ведеться розслідування, виступала як експедитор товарів до Росії. Очолювала їх одна й та сама людина, а діяльність обох компаній фінансувалася з РФ.

Станом на зараз відомо, що загалом у злочинах підозрюють шістьох осіб, одна з яких перебуває під вартою з вересня. Справу передадуть до суду вже цього місяця.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України. Рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва. 

Також уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проєкту бюджету на 2024 рік, включаючи збільшення допомоги для України.

Теги: Фінляндія росія безпілотник війна

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