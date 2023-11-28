Росіяни вивели в Чорне море фрегат, незважаючи на шторм

Ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат, здатний нести вісім «Калібрів»

Попри сильний шторм, росіяни вивели в Чорне море фрегат «Адмірал Макаров», який є носієм ракет типу «Калібр». Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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«Попри шторм, ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат «Адмірал Макаров». Його спорядження – до восьми ракет типу «Калібр»», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної загрози підвищено. Військові закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог та переходити в укриття у разі оголошення небезпеки.

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Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та три авіаційних удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що 27 листопада російські терористи обстріляли теплоелектростанцію на Сході України. Без світла залишилося одне з міст.