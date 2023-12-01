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Окупанти запустили «Шахеди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили «Шахеди»
фото ілюстративне

Реагуйте на сигнали повітряної тривоги!

Російські терористи запустили «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили.

«Увага! Спостерігається декілька груп ударних БпЛА (імовірно Shahed) з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!

Нагадаємо, триває 646-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши два керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: безпілотник окупанти ЗСУ війна

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