Окупанти запустили «Шахеди»

Реагуйте на сигнали повітряної тривоги!

Російські терористи запустили «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили.

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«Увага! Спостерігається декілька груп ударних БпЛА (імовірно Shahed) з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!

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Нагадаємо, триває 646-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши два керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.