Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони
У Києві на місці падіння уламків ракет працюють слідчі
фото: Mykola Kalashnyk/Facebook

Окупанти запустили «Шахеди» з Криму, а ракети – з Брянської області

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні дрони були запущені із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усього зафіксовано пуски 18 БпЛА Shahed-136/131.

«Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Близько 4 ранку окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.

«Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр»», – звітує Командування Повітряних сил.

Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони фото 1

Як повідомлялося, 11 грудня орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. 

Теги: ракета безпілотник Київ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія ракетою атакувала Криворізький район
Росія ракетою атакувала Криворізький район
4 грудня, 20:18
Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
3 грудня, 07:45
Окупанти випустили по Україні дві керовані ракети Х-59
Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу
1 грудня, 08:08
Над Дніпропетровщиною збито п'ять дронів
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
25 листопада, 08:22
Володимир Зеленський: «Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї»
Рівень ППО дозволяє не зупиняти Україну під час зльоту носіїв «Кинджалів» – Зеленський (відео)
17 листопада, 20:46
У Чорному та Середземному морях РФ зосередила по вісім «Калібрів»
Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС
17 листопада, 08:28
Коригувальник ракет на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони на Донеччині
Які об'єкти найчастіше цікавлять коригувальників окупантів: дані СБУ
14 листопада, 17:57
Росіяни можуть займатися накопиченням ракет перед масованими обстрілами
ВМС пояснили паузу у використанні росіянами «Калібрів»
13 листопада, 16:31
Один носій крилатих ракет «калібр» перебуває в Середземному морі
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях
13 листопада, 08:11

Події в Україні

Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони
Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
На Миколаївщині пролунали вибухи
На Миколаївщині пролунали вибухи
Сенцов, який воює складі бригади «Маґура», пояснив, чому ЗСУ не вдався контрнаступ
Сенцов, який воює складі бригади «Маґура», пояснив, чому ЗСУ не вдався контрнаступ
Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій
Відкрито публічний доступ до Реєстру декларацій
Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною
Словаччина відновлює блокаду кордону з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
32K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
12K
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
11K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
9502
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
9114
Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху

Новини

Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
9 грудня, 06:57

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua