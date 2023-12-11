Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони
Окупанти запустили «Шахеди» з Криму, а ракети – з Брянської області
У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ударні дрони були запущені із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усього зафіксовано пуски 18 БпЛА Shahed-136/131.
«Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.
Близько 4 ранку окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області РФ.
«Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр»», – звітує Командування Повітряних сил.
Як повідомлялося, 11 грудня орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі.
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